به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتدپرس، 14.5 درصد از سی‌ و چهار هزار بیمار آمریکایی که کم‌بینی و تاربینی‌‌شان را با کمک لیزر درمان کرده‌اند پس از ده سال دچار تومور مغزی شده‌اند.

نتایج این تحقیق مشخص نکرده که آیا لیزر درمانی سبب بروز بیماری تومور مغزی شده یا نحوه زندگی و رژیم غذایی بیماران پس از لیزر درمانی زمینه‌ساز بروز عوارض این عمل جراحی شده ‌است.

پزشکان ژاپنی در نظر دارند شیوه زندگی و زمینه ارثی بیمارانی را که به تومور مغزی مبتلا شده‌اند را مطالعه کنند تا از بروز عوارض ناشی از لیزر درمانی جلوگیری کنند.

