نگاه آنی به سودآوری صادرات در کردستان باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسن شیخی بعد از ظهر یکشنبه در همایش استانی تجلیل از صادرکنندگان برتر کالا و خدمات کردستان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر نوع نگاه به مقوله صادرات در استان کردستان اشتباه است و فعالان این عرصه توقع دارند در کوتاهترین زمان ممکن به سودآوری برسند که این مهم به هیچ وجه با وضعیت فعلی بازارهای جهانی متناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: عدم توجه کافی به فعالیتهای تخصصی و حرفه ای و همچنین نامناسب بودن نوع دید ما به مقوله صادرات باعث شده است تا موفقیت فعالان این عرصه در استان کردستان چشم گیر و قابل توجه نباشد و این در حالیست که وجود بازار بکر کشور عراق به ویژه شمال این کشور می تواند ما را در راستای توسعه بیش از پیش مقوله صادرات یاری کند.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی سنندج یادآور شد: یکی از مهمترین نیازمندهای توسعه صادرات در کوتاه مدت در استان کردستان توجه به تشکیل انجمنها، شرکتها و تشکل های صنفی و تخصصی است تا بتوان با بهره گیری از پتانسیل های بخش خصوصی و افزایش حمایت های بخش دولتی زمینه های افزایش صادرات کالا و خدمات در استان کردستان را فراهم کرد.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین ادارات و سازمان های دولتی و فعالین بخشهای اقتصادی و بازرگانی استان کردستان برگزار شد، از 11 صادر کننده نمونه استان در طول سال گذشته و امسال با اهداء وجه نقد و تندیس ویژه روز ملی صادرات تجلیل به عمل آمد.