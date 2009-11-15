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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

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سایه خودکشی بر سر دانش‌آموزان آلمانی

سایه خودکشی بر سر دانش‌آموزان آلمانی

پژوهشگران آلمانی با هشدار نسبت به بالا بودن آمار افسردگی در میان نوجوانان این کشور، خودکشی را نخستین عامل مرگ‌ و میر دانش‌آموزان آلمانی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمارها نشان داده که بیش از 32 درصد از نوجوانان 12 تا 19 ساله آلمانی از افسردگی شدید رنج می‌برند که گاه این ناراحتی روحی منجر به خودکشی شده است.

آمار سازمان رسیدگی به امور نوجوانان و جوانان آلمان حاکی از آن است که در یک سال گذشته بیش از 500 دانش‌آموز آلمانی اقدام به خودکشی کرده‌اند که 73درصد آنها با کمک والدین و دوستان نجات یافته‌اند.

مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و روابط نامشروع در سن کم نوجوانان آلمانی از مهمترین دلایل بروز رفتارهای مرگبار در این گروه سنی است.

کد مطلب 983884

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