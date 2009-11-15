80 اثر به نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی خاتمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع 80 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است که از این تعداد 70 اثر مورد پذیرش واقع شد که 29 نمایش به مرحله بازبینی رسید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی با اشاره به اینکه از این 29 نمایش 15 نمایش مربوط به مشهد است، گفت: از بین این تعداد نیز هشت نمایش به جشنواره راه یافت.

خاتمی از نبود سالن مناسب تئاتر در استان پهناور خراسان ابراز نارضایتی کرد و افزود: نبود سالن مناسب و دارای شرایط ویژه اجرای تئاتر در استان خراسان رضوی باعث بی رغبتی تماشاگران به این هنر قدیمی در استان شده است.

وی از هنر تئاتر به عنوان هنر عتیقه یاد کرد و افزود: تئاتر هنر ارزشمندی است که سابقه ای صد ساله در استان خراسان رضوی دارد و همچنان از سوی مسئولان استانی توجهی به آن نمی شود.

نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی از بیست و نهم آبان ماه تا دوم آذر ماه در مشهد برگزار می شود.