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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

نشست مشترک سران سه قوه برگزار شد

نشست مشترک سران سه قوه برگزار شد

نشست مشترک سران سه قوه بعد از ظهر امروز یکشنبه به میزبانی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن دولت دهم و ریاست آیت الله لاریجانی در دستگاه قضایی است مسائل مهم و جاری کشور مطرح و سران سه قوه به مشورت در خصوص این مسائل پرداختند.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص این نشست گفت: در نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن دولت دهم مسائل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمی و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام سه قوه تاکید  کردند.

بختیاری هدف از برگزاری این نشستها را که به گفته وی به صورت دوره ای ادامه خواهد یافت، گرهگشایی از مشکلات مردم و خدمت رسانی بیشتر به آنها توصیف کرد و افزود: گفتمان غالب در این نشستها بحث در خصوص مسائلی است که نیاز به نشست مشترک سران قوا دارد و هدف نهایی آن بررسی و حل و فصل مشکلات و مسائل مبتلا به مردم خواهد بود.

کد مطلب 983886

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