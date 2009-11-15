نشست مشترک سران سه قوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن دولت دهم و ریاست آیت الله لاریجانی در دستگاه قضایی است مسائل مهم و جاری کشور مطرح و سران سه قوه به مشورت در خصوص این مسائل پرداختند.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص این نشست گفت: در نخستین نشست سران سه قوه بعد از روی کار آمدن دولت دهم مسائل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمی و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام سه قوه تاکید کردند.

بختیاری هدف از برگزاری این نشستها را که به گفته وی به صورت دوره ای ادامه خواهد یافت، گرهگشایی از مشکلات مردم و خدمت رسانی بیشتر به آنها توصیف کرد و افزود: گفتمان غالب در این نشستها بحث در خصوص مسائلی است که نیاز به نشست مشترک سران قوا دارد و هدف نهایی آن بررسی و حل و فصل مشکلات و مسائل مبتلا به مردم خواهد بود.