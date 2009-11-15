مراسم تودیع قلعه بانی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع احمد قلعه بانی و معارفه مجید هدایت رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 10 صبح دوشنبه 25 آبان ماه در محل این سازمان برگزار می شود.

در همین حال علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن 22 آبان ماه در حکمی مجید هدایت را به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) منصوب کرده بود.

محرابیان این حکم را با استناد به صورتجلسه مورخ 20/8/88 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صادر کرده بود.

اما مراسم تودیع قلعه‌بانی و معارفه هدایت که قرار بود روز گذشته 23 آبان ماه ساعت 10.30 برگزار شود پس از گذشت بیش از یکساعت و با وجود اینکه حدود 250 نفر از معاونان و مدیران وزارتخانه‌های صنایع و دفاع در سالن اجتماعات سازمان گسترش حاضر بودند، به دلایل نامعلومی لغو شد.

در این جلسه محمد رویانیان، منوچهر منطقی، معاونان وزارت صنایع، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، رئیس سازمان استاندارد و برخی از مدیران بخش صنایع کشور حضور یافته بودند.

به گزارش مهر، اگرچه وزیر صنایع و معادن در حکم برکناری قلعه بانی از تلاش‌های وی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز قدردانی کرده بود اما گفته می شود محرابیان با قلعه بانی بر سر برخی سیاستها و انتصاب مدیران اختلاف نظر پیدا کرده بود.

در همین حال اواخر شهریورماه امسال وزیر صنایع و معادن در جلسه معارفه نعمت الله پوستین دوز مدیرعامل جدید سایپا نیز شرکت نکرده بود.