آب سیاه دومین علت کوری قابل پیشگیری در دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بخش گلوکوم بیمارستان فارابی با بیان اینکه پنج درصد افراد به دنبال استفاده از انواع اشکال دارویی کورتیکواستروییدها (کورتونها) به آب سیاه مبتلا می شوند، گفت: استفاده از برخی از داروها و ضربه از علل بروز آب سیاه است.

دکتر رضا زارع ابیانه، با بیان اینکه گلوکوم (آب سیاه) دومین علت کوری قابل پیشگیری در دنیا و نخستین علت کوری در آمریکاست، اظهار داشت: نتایج تحقیقات کشوری نشان داده که احتمال ابتلا به آب سیاه در 40 تا 50 سالگی یک درصد و در 80 تا 90 سالگی 8 تا 10 درصد است.

وی سن، نژاد، ابتلا به بیماریهای زمینه ای چون دیابت، بیماریهای قلب و عروق را از عوامل موثر در بروز گلوکوم (آب سیاه) برشمرد و افزود: احتمال ابتلا در افرادی با سابقه فامیلی مثبت 9 برابر بیشتر از کسی است که در تاریخچه پزشکی بستگان نزدیک سابقه ابتلا به آب سیاه وجود ندارد.

این عضو کمیته علمی نوزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی گفت: برخی از کودکان به آب سیاه مادرزادی دچار می شوند که فتوفوبیا (ترس از نور)، اشک ریزش و بزرگی قرنیه از علائم آن است.

زارع با بیان اینکه در آب سیاه حاد علائم به یک باره و با سر و صدای زیاد بروز می کند، افزود: اما در نوع مزمن، بیماری بدون علامت است.

وی آب سیاه را از منظری دیگر به دو نوع باز و بسته تقسیم کرد و یادآور شد: مایع زلالیه از جسم مژگانی به داخل چشم ترشح می شود که برای حفظ فشار داخل کره چشم باید تعادلی در ورود و خروج مایع ایجاد شود.

مسئول بخش گلوکوم بیمارستان فارابی، با بیان اینکه با افزایش فشار داخل چشم همه اجزای چشم از جمله قرنیه و اسکلرا (سفیدی چشم) در برابر این افزایش فشار مقاومند، گفت: اما محل خروج عصب اپتیک (بینایی) به این فشار حساس است.

دکتر زارع، با بیان اینکه از محل خروج عصب بینایی حدود یک میلیون و 200 هزار رشته عصب خارج می شود، ادامه داد: افزایش فشار داخل چشم سبب فرورفتگی سر عصب می شود و در نتیجه میدان دید فرد به طور نامحسوسی محدود می شود.

وی با توصیه به هموطنان مبنی بر اندازه گیری فشار چشم سالیانه در 40 تا 50 سالگی و هر شش ماه پس از 80 سالگی یادآور شد: تشخیص و درمان زودهنگام مهمترین عامل در پیشگیری از کوری است.

مسئول بخش گلوکوم بیمارستان فارابی به لیزرتراپی، درمان دارویی و جراحی آب سیاه اشاره کرد و افزود: البته تلاش می شود با تولید داروهای ترکیبی، دفعات مصرف کاهش یابد.

نوزدهمین کنگره چشم پزشکی ایران از 25 تا 28 آبان ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود.