مطبوعات محلی مازندران نیاز به خانه تکانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی در دومین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتالی در جمع مدیران مسئول مطبوعات استانی و مدیران مسئول نشریات مازندران گفت : ما همه از یک خانواده هستیم و نشریات محلی آبروی استان بوده و دورنمای آن را معرفی می کنند.

وی تصریح کرد: به رغم اینکه یک فرد سیاسی هستم اما تحت هیچ شرایطی در نشریات محلی رویکرد سیاسی ندارم.

ابراهیمی افزود: معتقدم باید کار فرهنگی صورت گیرد و در رسالت خود هیچ نگاه مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی نداریم.

وی با بیان اینکه شورای راهبردی مطبوعات در اداره کل فرهنگ و ارشاد تشکیل شود، گفت: ‌این یک شورای فرمایشی نیست کما اینکه جلسات فرمایشی زیادی داریم که هیچ کدامشان ضمانت اجرایی ندارند، اما شورای راهبردی مطبوعات باید دارای فرمت زمانی بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی رویکرد خود را نقد منصفانه از سوی مطبوعات و دفاع واقع بینانه از سوی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و افزود: ‌روح نقادی باید در جامعه نهادینه و حفظ شود.

وی با بیان اینکه صفحه فرهنگ و هنر در نشریات محلی باید فعال شود، گفت:‌ نگاه صرف اقتصادی در نشریات نگاه درستی نیست.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مطبوعات باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: ‌خانه مطبوعات زمانی مفهوم پیدا می کند که در حوزه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور پیدا کند.

وی افزود: ‌این تعامل باید با معاونت فرهنگی ارشاد دوسویه و نزدیک باشد و همسو و همصدا حرکت کنند.

وی با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات به خانه مطبوعات برمی گردد، اظهار داشت:‌ خانه مطبوعات وظیفه دارد با توجه به مشکلات همه اهالی مطبوعات، مدیریت درست و صحیح نماید.

ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه نشریات ارزیابی باید صورت گیرد، گفت: ‌در برخی نشریات نگاه حرفه ای نمی بینم، برخی از مدیران مسئول فرصت نوشتن یک سرمقاله را ندارند و این نشان می دهد که به حوزه فرهنگ و سیاست توجه ندارند و این بسیار ناپسند است.

راه اندازی موسیقی زیرزمینی بدلیل عدم توجه به موسیقی اصیل بوده است

وی گفت: به خاطر مقاومت هایی که در عرضه موسیقی بوده باعث شدیم تا موسیقی زیرزمینی راه اندازی شود چون ما موسیقی را تعطیل کردیم و به آن عرصه وارد نشدیم.

ابراهیمی افزود: ‌شعار من توجه به فرهنگ بومی است و مطبوعات می توانند در این زمینه کمک کار باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد گفت: ‌بسیاری از هنرمندان کار را فراموش کرده اند به دلیل اینکه فضا را برای ورود آنها ایجاد نکرده ایم و یا اینکه فضا با اعمال سلیقه ارائه شده است.

وی اظهار داشت: ‌راهبرد ما در عرصه فرهنگ و هنر جذب حداکثری و دفع حداقلی است که منافاتی با اصولگرایی و اصلاح طلبی ندارد.

ابراهیمی تصریح کرد: ‌آسیب شناسی مطبوعات وظیفه شورای راهبردی مطبوعات است که نخستین جلسه آن نیز روز سه شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: ‌وضعیت یارانه های حمایتی باید ساماندهی شود، وضعیت موجود راضی کننده نیست.

ابراهیمی خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد:‌ وحدت، یکپارچگی و همگرایی خود را با هر سلیقه سیاسی در مطبوعات حفظ کنید.

وی تصریح کرد: ‌اطلس فرهنگی و اجتماعی مازندران در حال تدوین است که کل نشریات استان باید در آن دیده شوند.