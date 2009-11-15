رفتار مشابه بانکها با بخش خصوصی نظیر شبه دولتی ها

به گزارش خبرنگار مهر محمد نهاوندیان امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با گلایه از عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی برای تدوین آئین نامه وصول مطالبات معوق بانکی گفت: فعالان اقتصادی کسانی هستند که با معوقات بانکی سرو کار دارند، بنابراین لازم است تا تصمیمی صحیح در خصوص دریافت معوقات بانکی صورت بگیرد تا چرخ بنگاههای اقتصادی و تولیدی بچرخد.

تشکیل صندوق توسط واحدهای تولیدی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد در چنین شرایطی، بانکها باید بدهکاران خوش‌حساب و بدحساب را با کمک اتاق بازرگانی ایران تشخیص دهند، این درحالی است که در برخی استانهای کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی صندوقی تشکیل داده ‌اند که به وسیله آن بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی که معوقات بانکی دارند، از دولت طلب‌کارند، بنابراین باید راه‌حلی به کار گرفته شود تا بانکهای دولتی با گرفتن بدهی دولت به شرکتهای خصوصی، بدهی بنگاههای تولیدی به نظام بانکی را دریافت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه مسئولان بانکی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ دولتی یا شبه دولتی رفتار یکسانی ندارند، گفت: بسیاری از واحدهای بخش خصوصی قادر به پرداخت بدهی خود به نظام بانکی نبوده‌اند که این امر کاملا خارج از اراده است.

نهاوندیان گفت: نظام بانکی باید به شرایط خاص واحدهای تولیدی توجه کند و با همکاری اتاق بازرگانی ایران به دنبال راه حلی برای حل مشکلات بخش تولیدی کشور باشد.

وی تصریح کرد: مدیران و فعالان اقتصادی سرداران این جنگ اقتصادی هستند، بنابراین باید ابزار مورد نیاز در اختیار آنان قرار بگیرد تا آنها بتوانند تولید و اشتغال را حفظ کنند.

وی در خصوص سفر هیئت تجاری ایران به هند در هفته گذشته گفت: هند در حال تغییر و تحول اقتصادی است و قصد دارد برای 10 سال آینده یکهزار و 500 میلیارد دلار هزینه صرف توسعه اقتصادی خود و بهبود زیر ساختها کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران و هند می‌توانند در بخش فولاد، نفت و گاز با نگاه تولید محوری اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک نمایند.