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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

در اراک؛

16مقاله در همایش ملی روشها و مکاتب تفسیری قرآن ارائه می شود

16مقاله در همایش ملی روشها و مکاتب تفسیری قرآن ارائه می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اراک گفت: 16 مقاله از بین 50 مقاله تایید شده، در همایش ملی روشها و مکاتب تفسیری قرآن در دانشگاه آزاد اراک ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس ملک حسینی در مراسم آغاز همایش ملی بررسی روشها و مکاتب تفسیری قرآن کریم که با پیام آیت الله جوادی عاملی آغاز شد، افزود: 16 مقاله برگزیده به صورت مجموعه مقالات منتشر و در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه، این همایش با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار می شود، خاطرنشان کرد: نقد و بررسی مکاتب و روشهای مختلف تفسیری قرآن، طرح مسائل و تفاسیر قرآنی در محیطهای دانشگاهی و آشنایی جامعه با صاحبان اندیشه‌های قرآنی از مهمترین اهداف این همایش است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، محمد مهدی مظاهری، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله سخنرانان این همایش هستند. 

 

کد مطلب 983898

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