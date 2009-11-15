بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری اوکراین شانسی برای پیروزی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری اوکراین گلوبالیست، کار ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در حالی به پایان رسید که به اعتقاد کارشناسان، بخش اعظم 18 نامزد ثبت نام شده شانسی برای انتخاب در انتخابات آتی این کشور ندارند.

بنا بر اعلام کمیته مرکزی انتخابات اوکراین، انتخابات ریاست جمهوری این کشور در هفدهم ژانویه سال 2010 برگزار می شود و در این انتخابات 18 نامزد که در بین آنها از افراد مبتدی در امور سیاسی تا سیاستمداران کارکشته به چشم می خورد به رقابت خواهند پرداخت.

این در حالی است که کمیته مرکزی از ثبت نام برخی از علاقه مندان شرکت در انتخابات به دلایلی خودداری کرده و در فهرست نهایی نامزدها اثری از نام این افراد دیده نمی شود.

در بین 18 نامزد نهایی معرفی شده از سوی کمیته مرکزی انتخابات اوکراین کسانی نیز هستند که هیچ شانسی برای پیروزی آنها وجود ندارد. با این حال افرادی از این فهرست که بالاترین شانس را برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین دارند عبارتند از : "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهوری کنونی، "آرسنی یاتسنیوک" رهبر جبهه تغییرات، "ولودمیر لیتوین" رهبر حزب مردم، "ویکتور یانوکویچ" رهبر حزب مناطق، "سرگئی تیجیپکو" بانکدار معروف و "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر کنونی این کشور.

اما در بین کسانی که با ثبت نام آنها در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مخالفت شده است می توان به "ناتالیا ویترنکو" رهبر حزب سازنده سوسیالیست و"نیکلای ملنیچنکو" رئیس سابق سازمان امنیت ملی این کشور اشاره کرد. این افراد نتوانسته اند طبق قوانین اوکراین، مدارک لازم برای ثبت نام در انتخابات را تهیه کنند.

گفتنی است یوشچنکو هفته گذشته طی سخنرانی در مقابل کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که برای بار دوم می خواهد رئیس جمهوری اوکراین شود، زیرا سیاست کنونی این کشور وضعیتی است که تهدیدی برای مهمترین پیروزی های ملت بوده و استقلال و آزادی کشور را تهدید می کند.