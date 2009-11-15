اعلام مهلت ارسال آثار ویدئویی بلند، کوتاه، مستند و پویانمایی جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش فیلم‌های ویدئویی کوتاه و مستندهای کوتاه، آثاری پذیرفته می‌شود که پیش از این در یکی از جشنواره‌های معتبر داخلی و یا خارجی حضور داشته‌اند.

امسال برای اولین بار بخش پویانمایی جشنواره فیلم فجر نیز به صورت مستقل با عنوان نقش خیال برگزار می‌شود و دو سیمرغ بلورین در این بخش به بهترین کارگردان پویانمایی کوتاه و نیمه بلند و بهترین کارگردان پویانمایی بلند اهدا می‌شود.

در بخش چشم واقعیت (مسابقه آثار مستند) نیز دو سیمرغ بلورین به بهترین کارگردان مستند کوتاه و نیمه بلند و بهترین کارگردان مستند بلند اهدا می‌شود. همچنین یک سیمرغ بلورین به بهترین فیلم کوتاه جشنواره اهدا خواهد شد.

پارسال در بخش فیلم‌های بلند ویدئویی فیلم "زینب" ساخته علیرضا توانا، در بخش فیلم ویدئویی کوتاه "فیلم خانه فاطمه کجاست؟" ساخته فریدون نجفی، در بخش مستند بلند فیلم "عکس ناتمام بهمن جلالی" ساخته تورج ربانی و در بخش مستندهای کوتاه و نیمه بلند فیلم "چه سرسبز بود دره ما" ساخته تورج اصلانی سیمرغ‌های بلورین جشنواره را به خود اختصاص دادند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.