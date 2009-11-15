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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

جلسه داوری مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی برگزار شد

جلسه داوری مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش الکترونیکی برگزار شد

جلسه داوری مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی با حضور و داوری اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس برای اولین بار و به منظور تشویق و ارتقاء توان تولید محتوای الکترونیکی در کشور همزمان با مسابقه ملی تولید محتوا برنامه ریزی شده است. شاخه دانشجویی کنفرانس نیز در حاشیه کنفرانس اصلی اجرا خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه جانبی به طور همزمان و در محوطه نمایشگاهی محل برگزاری با حضور دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی فعال در حوزه آموزش الکترونیکی از دیگر برنامه های این کنفرانس است.

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران در 18، 19 و 20 آذر ماه برگزار می شود.

کد مطلب 983901

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