امضا سند همکاری میان انجمن سینمای جوان و جشنواره الجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نشست اعضا کمیته مرکزی اتحادیه فیلمسازان کشورهای مسلمان با معاون امور سینمایی ایران میان اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان و جشنواره فیلم مستند الجزیر تفاهم نامه همکاری به امضا رسید.

عصر روز شنبه 23 آبان‌ماه در جلسه‌ای که میان اعضای اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان و جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد طی تفاهم نامه‌ای قرار شد میان ناصر باکیده و عباس ارناوط، مدیر جشنواره فیلم مستند الجزیره همکاری به امضا رسید.

در این نشست جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد ضمن اشاره به اهمیت ایران در تمدن تاریخ بشری گفت: ایران کشوری است که دو بار در تمدن سازی در جهان نقشی اساسی داشته است و در حال حاضر نیز در مرحله ای دیگر از تجدید بنای تمدن اسلامی رسیده است. وی با اشاره به جلسه ای که با وزیر ارشاد پیش رو دارد گفت: امیدوارم که اخبار خوشی را از ایران در آینده بشنوید و پس از رفتن از اینجا هم حرفی نزنیم و فقط فیلم بسازیم.

حبشی مسئول امور جشنواره‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این جلسه حضور داشت اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان را یک تشکل بسیار مهم دانست و گفت: یکی از پایدارترین تشکل های موجود حال حاضر اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان است. خصوصا موضع گیری‌های به موقع این اتحادیه در زمانی که اسرائیل به فلسطینیان و غزه حمله کرد جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: از عوامل دوام و بقا انجمن‌هایی که بر اساس اعتقاد اعضا شکل می‌گیرد، ایده‌هایی است که باید در آن تشکل‌ها صورت پذیرد و ضرورت خلق ایده‌های نو که باید این تشکل را از جغرافیای محدود به جغرافیای نامحدود برساند. امروز پیام این اتحادیه جهانی است زیرا که بر اساس پیام قرآن که جهانی است شکل گرفته است.

ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز جواد شمقدری را یکی از مهمترین حامیان این اتحادیه دانست و گفت: از اولین روزها که بحث فعالیت های اتحادیه فیلمسازان کشورهای مسلمان با ایشان مطرح شد این مدیر فیلمساز علاقه مند به آن شد و خصوصا خواهان ارتباط اعضاء به صورت رو در رو بود که اعضاء به تعامل برسند.

در ادامه این جلسه سایر اعضای اتحادیه به بیان دیدگاههای خود پرداختند و در ابتدا مصطفی ابراهیم محمد مدیر عامل شرکت فیلمسازی ذریاب سودان به بیان کارهای مهم این اتحادیه پرداخت و گفت: مهمترین کار اتحادیه برگزاری جشنواره فیلم زیتون بود که همزمان در سه کشور برگزار شد و تبلیغات بسیار خوبی روی آن صورت گرفت.

در پایان این جلسه تفاهم نامه‌ای میان ناصر باکیده رئیس اتحادیه فیلمسازان کوتاه مسلمان و عباس ارناووط مدیر جشنواره فیلم مستند الجزیره امضا شد. همچنین از سوی جواد شمقدری معاون سینمای وزیر ارشاد هدایایی به اعضا این اتحادیه داده شد.

