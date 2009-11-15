پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی اخبار درباره ادغام دو معاونت فرهنگی و برنامه‌ریزی در این وزارتخانه گفت: هفته گذشته و در حاشیه اخبار تودیع و معارفه معاونان و مدیران وزارت ارشاد برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر ادغام دو معاونت فرهنگی و برنامه ریزی در وزارت ارشاد از قول وزیر درج کردند که این خبر به هیچ وجه صحت ندارد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برابر مصوبه دولت وزارت ارشاد باید پنج معاونت داشته باشد که در گام نخست با ادغام دو معاونت اداری مالی و امور استانها با معاونت برنامه ریزی و توسعه یکی از معاونتهای فعلی حذف می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس این تغییر معاونت سینمایی و سمعی بصری، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی و یک معاونت جدید از ادغام معاونتهای برنامه‌ریزی و اداری مالی خواهیم داشت.

کرمی با اشاره به اینکه محمدمهدی فداکار مسئولیت معاونت جدید را برعهده خواهد گرفت عنوان کرد: پس از اینکه تعداد معاونتهای وزارت ارشاد به 6 معاونت رسید دکتر فداکار در کنار مسئولیت خود در معاونت جدید مسئولیت تعیین راهکار برای اجرایی شدن مصوبه دولت برای رسیدن وزارت ارشاد به پنج معاونت را نیز عهده‌دار خواهد شد.

وی در پایان با اعلام اینکه اداره امور استانهای وزارتخانه نیز به معاونت حقوقی و امور مجلس ملحق شده است خبر داد: تا پایان سال جاری باید تعداد معاونتهای وزارت ارشاد به مصوبه دولت برسد.