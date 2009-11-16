شبکه آبیاری فضای سبز مرکز گلستان از آب شرب جداسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مختار زرگرانی معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان عصر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در راستای جداسازی سامانه های آبیاری فضای سبز از آب شرب و تامین آب فضای سبز شهری از آب غیر شهری و دستیابی به آب غیر شرب پایدار واحد فضای سبز این شهرداری اقدام به اخذ مجوز چهار حلقه چاه آب عمیق نمود.



وی افزود:حفرچاه های عمیق در پارک شهر،پارک خطی شهرک امام ، خیابان شهید بهشتی بهشت 27 و بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی) از سمت میدان شهید مفتح در دستور کار بوده که دو حلقه آن حفاری شده و در حال تجهیز است.

معاونت خدمات شهری شهرداری مرکز گلستان بیان داشت: علاوه براین با پیگیری های فضای سبز، شهرداری طی توافقی دو حلقه چاه عمیق غیر قابل استفاده دیگر نیز از امور آب استان خریداری و اجاره نموده است.



زرگرانی افزود: این اقدام که در راستای ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و باتوجه به نقش فضای سبز انجام شده برای شهرداری تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد : با حفاری و تجهیز و راه اندازی این چاهها و اتصال به شبکه آب رسانی فضای سبزشاهد شهری سرسبز و فضایی با طراوت و شاداب بدون استفاده از آب شرب تصفیه شده باشیم.

مرکز گلستان 274 هزار نفر جمعیت دارد.