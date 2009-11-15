به گزارش خبرگزاری مهر، 270 عنوان فیلم از شهرها و استان‌های سراسر کشور در بخش‌های مستند، تجربی، داستانی، پویانمایی، چراغ راه، چشم انداز سرزمین زیبای ما و آیین مهر در بخش سینمای ملی و 92 عنوان فیلم از 40 کشور در بخش‌های مستند، تجربی، داستانی، پویانمایی ملل مسلمان، آسیا، جلوه گاه شرق و در جستجوی حقیقت در بخش سینمای بین الملل طی پنج روز در سالن های سینما فلسطین با هم به رقابت پرداختند.

انیمیشن امروز جهان، فیلم کوتاه با تمرکز بر آمریکای لاتین، مرور بر فیلم‌های کوتاه یونان، مرور بر فیلم‌های کوتاه مدرسه، لودز و آندره وایدا، مرور بر آثار یک فیلمساز، محمدرضا عرب، مرور بر فیلم‌های کوتاه یک فیلمبردار مهدی جعفری و بزرگداشت شادوران امیدالله داد و همچنین مرور بر آثار کوتاه دفاتر سینمای جوان، خلیج فارس، بخش‌های جنبی این جشنواره را تشکیل می‌دادند.

محمدرضا اصلانی، مهرداد اسکویی، محمدرضا عرب، مهناز مظاهری، احمدرضا گرشاسبی، عبدالله علیمراد و محمود گبرلو هیئت داوران جشنواره هستند.

مراسم اختتامیه این جشنواره فردا ساعت 19 با حضور هنرمندان و فیلمسازان، دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقدری معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیران و مسئولان سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، نمایندگان مجلس، نمایندگان رسانه‌های گروهی و همچنین رایزن‌های فرهنگی و سفیران کشورهای شرکت‌کننده در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.