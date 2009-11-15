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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

در آستانه ورود حجاج؛

1500 تن مواد غذایی در لرستان ذخیره شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از ذخیره سازی یک هزار و 509 تن کالای اساسی در این استان به منظور تنظیم بازار در ایام ورود حجاج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: باتوجه به نزدیک شدن ورود حجاج به استان و همچنین ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا در این ایام به منظور جلوگیری کردن از کمبود کالاهای اساسی بیش از یک هزار و 509 تن کالای اساسی ذخیره سازی در استان شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ذخیره سازی کالاهای اساسی در استان، خاطرنشان کرد: در این راستا بیش از یک هزار و 100 تن برنج در استان ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه همچنین بیش از 148 تن شکر و 195 تن روغن جامد و مایع در استان ذخیره سازی شده است، عنوان کرد: همچنین میزان 66 تن برنج داخلی نیز برای توزیع در بازار در این استان ذخیره شده است.

بیرانوند با اشاره به قیمت برنج داخلی در استان بیان داشت: قیمت برنج در لرستان هزار و 700 تومان است که این سازمان به صورت یارانه ای برنج داخلی را با قیمت هزار و 300 تومان در اختیار مردم قرار می دهد.

وی با بیان اینکه همچنین ذخیره سازی میوه و مرکبات از محل تولیدات داخلی استان شروع شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا با همکاری تشکلهای خصوصی میوه سیب در استان در حال ذخیره سازی است.

کد مطلب 983907

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