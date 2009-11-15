1500 تن مواد غذایی در لرستان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: باتوجه به نزدیک شدن ورود حجاج به استان و همچنین ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا در این ایام به منظور جلوگیری کردن از کمبود کالاهای اساسی بیش از یک هزار و 509 تن کالای اساسی ذخیره سازی در استان شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ذخیره سازی کالاهای اساسی در استان، خاطرنشان کرد: در این راستا بیش از یک هزار و 100 تن برنج در استان ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه همچنین بیش از 148 تن شکر و 195 تن روغن جامد و مایع در استان ذخیره سازی شده است، عنوان کرد: همچنین میزان 66 تن برنج داخلی نیز برای توزیع در بازار در این استان ذخیره شده است.

بیرانوند با اشاره به قیمت برنج داخلی در استان بیان داشت: قیمت برنج در لرستان هزار و 700 تومان است که این سازمان به صورت یارانه ای برنج داخلی را با قیمت هزار و 300 تومان در اختیار مردم قرار می دهد.

وی با بیان اینکه همچنین ذخیره سازی میوه و مرکبات از محل تولیدات داخلی استان شروع شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا با همکاری تشکلهای خصوصی میوه سیب در استان در حال ذخیره سازی است.