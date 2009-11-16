به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم فردا با حضور مجید صالحی در سالنی در مجموعه رازی کلید میخورد. فیلمبرداری این فیلم در تهران و کرج انجام میشود و عوامل تولید تلاش میکنند "بعداز ظهر سگی سگی" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش شود.
در این فیلم رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریس باف به ایفای نقش می پردازند.
داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغالتحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرحهایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمیدهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز میکند که منجر به گروگانگیری میشود.
عوامل تولید" بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. کیائی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس:رضا حاجی درویش، صدابردار: حسین غفاری، طرح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:هومن خواجه نوری، جلوه های ویژه میدانی: علیرضا قره خانی و عکاس: نوید سجادی حسینی.
مصطفی کیائی سازنده مجموعههای تلویزیونی "گردش علمی"، "جریان 220" و فیلمهای کوتاه "سیاه و سفید"، "عنکبوت" و "انتخاب" است.
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