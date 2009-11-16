واکسن آنفلوانزای فصلی توزیع شد/ تعطیلی 23 آموزشگاه به علت شیوع آنفلوانزا

علیرضا حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: واکسیناسیون برای عموم مردم ضروری نیست و در صورت تجویز پزشک، افراد می توانند با ارائه نسخه به داروخانه ها این واکسن را دریافت کنند.

وی با بیان این که قبلا سه نوع واکسن آنفلوانزای فصلی با سه قیمت متفاوت در بازار وجود داشت، ادامه داد: در حال حاضر فقط یک نوع واکسن هلندی با همان قیمت قبلی یعنی 10 هزار و 500 تومان در داروخانه ها عرضه می شود.

حقیقت با بیان این مطلب که واکسن آنفلوانزای فصلی از شهریور سال جاری در چندین نوبت وارد کشور شده است، افزود: از آنجایی که این واکسن یک داروی وارداتی است و ظرفیت تولید جهانی آن نیز محدود است، به تدریج و با سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دوباره وارد کشور خواهد شد و بر اساس جمعیت استانها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

همچنین در ادامه رئیس روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: شیوع آنفلوانزای فصلی و نوع A در سطح مدارس استان در حال کاهش می باشد، به طوری که میزان شیوع این بیماری در روزهای اخیر در استان 60 تا 70 درصد کاهش یافته است.

علی اسماعیلی افزود: بر اساس غربالگری انجام شده توسط مرکز بهداشت در مدارس استان، تعداد دانش آموزان مبتلا به آنفلوانزای فصلی در روز گذشته و امروز، چهار هزار و 985 اعلام شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، امروز دو دانش آموز در بیمارستان بستری شدند و تحت مراقبت های درمانی قرار گرفتند.

اسماعیلی با بیان اینکه امروز 23 آموزشگاه به علت شیوع آنفلوانزای فصلی تعطیل شدند، افزود: بر اساس ضوابط تعیین شده، در صورت مبتلا شدن 15 درصد از دانش آموزان یک کلاس به آنفلوانزا یا هر بیماری مشابه دیگر به مدت 3 روز متوالی، شرایط تعطیلی آن کلاس فراهم می شود.

همچنین مدیرگروه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت استان زنجان گفت: تعداد افراد مشکوک مبتلا به آنفلوآنزای نوع A در استان زنجان به 357 نفر رسیده است.

محمدرضا صائینی افزود: تعداد مبتلایان به آنفلوآنزای نوع A در استان همچنان در 34 نفر ثابت مانده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه موارد فوتی در نقاط مختلف وجود داشته است، افزود: خوشبختانه تا این لحظه در استان زنجان مورد فوتی به دلیل آنفلوآنزای نوع A ثبت نشده است.

صائینی با اشاره به اینکه این بیماری به شکل موجی بوده و طول مدت هر موج حدود شش هفته است، ادامه داد: در این شکل بیماری، تعداد افراد بیمار کم‌کم به اوج خود رسیده و سپس روند نزولی را طی می‌کند.

مدیرگروه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت استان زنجان افزود: بعد از پایان یک موج، بیماری تقریبا به مدت چند هفته، تا آغاز موج بعدی فروکش می‌کند، ولی فروکش کردن بیماری از جمله خاصیت‌های این بیماری بوده و دلیل پایان بیماری نیست.

صائینی تاکید کرد: رعایت موازین بهداشتی از جمله شستن مرتب دستها با آب و صابون، استفاده از دستمال کاغذی در هنگام عطسه، سرفه و دست‌نزدن به دهان، بینی، چشم‌ها با دستهای آلوده و نشسته در طول مدت فروکش کردن بیماری یک مسئله بسیار جدی است.