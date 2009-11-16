احیا فوتبال اردبیل در گرو رشد ورزش محلات است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام ابراهیم میرعباس زاده شامگاه یکشنبه در مراسم قرعه کشی جام محلات اردبیل افزود: شهرداری اردبیل نگرش خاصی به ورزش محلات دارد.

وی افزود: خوشبختانه بعد از تشکیل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل سیاست این سازمان بها دادن به ورزش محلات و کشف استعدادها بوده است زیرا معتقدیم که اکثر بزرگان فوتبال از ورزش محلات رشد کرده اند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با اشاره به بی مهریهایی صورت گرفته به ورزش محلات اردبیل در چند سال گذشته اضافه کرد: متاسفانه بعد از دهه 60 تاکنون هیچ مسابقاتی در محلات صورت نگرفته و بی شک یکی از دلایل عقب ماندن فوتبال اردبیل در این چند سال اخیر عدم توجه به ورزش محلات بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری مسابقات محلات برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی ابراز داشت: باید تلاش کنیم با توسعه ورزش به ویژه ورزشهای همگانی در محلات ضمن ایجاد انگیزه و نشاط در بین جوانان، جلوی ناهنجاریهای اجتماعی را از طریق ورزش بگیریم.

میرعباس زاده همچنین با شاره به عملکرد هفت ماهه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: قبل از شکل گیری این سازمان شهرداری در دو رشته ورزشی فعالیت می کرد که با تلاشهای صورت گرفته علاوه بر افزایش تعداد رشته ها، به سازماندهی تیمهای فوتبال شهرداری در رده های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان اقدام کرده ایم.

وی بیان داشت: در راستای تقویت تیم شهرداری نیز مصمم هستیم با برگزاری مسابقات فوتبال محلات، جوانانی را که از استعداد فوتبالی برخوردار هستند، جذب تیمهای فوتبال شهرداری اردبیل در پایه های مختلف نماییم.

مدیر عامل فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با انتقاد از شایعه سازی برخی افراد مبنب بر انحلال تیم فوتبال شهرداری اردبیل بعد از شکل گیری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گفت: عده ای با بی انصافی و با دلایلی از جمله اینکه بنده فرد ورزشی نیستم، سعی داشتند مانع از سازماندهی و پیشرفت باشگاه شهرداری اردبیل شوند.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش همکاران توانستیم به این مهم دست یافته و تمامی فعالیتهای باشگاه ورزشی شهرداری اردبیل را به صورت قانونی و حرفه ای سازماندهی نماییم.

این مسئول همچنین از سازماندهی 40 تیم با بیش از 800 بازیکن در مسابقات محلات امسال خبر داد و متذکر شد: خوشبختانه با وجود اینکه شهرداری اردبیل اولین سالی است که مسابقات فوتبال محلات را برگزار می کند، استقبال شرکت کنندگان بیش از حد انتظار بوده است.

مهمترین هدف برگزاری مسابقات محلات تحقق عدالت ورزشی است

در ادامه این مراسم دبیر هیئت فوتبال استان اردبیل نیز با اشاره به برگزاری مسابقات محلات افزود: تقسیم عادلانه امکانات ورزشی و ایجاد عدالت ورزشی در بین مناطق محروم از مهمترین اهداف هیئت فوتبال در راه اندازی و برگزاری این مسابقات است.

مصطفی فیروزی ابراز داشت: کشف و پرورش استعدادهای فوتبالی و نیز انگیزه بخشی به جوانان و نوجوانی که از امکانات باشگاهی برخوردار نیستند از دیگر اهداف برگزاری مسابقات محلات اردبیل می باشد.

وی برگزاری اولین مرحله این مسابقات را در سال گذشته یاد آور شد و اضافه کرد: این هیئت با همکاری سازمانها و نهادهای ورزشی اردبیل توانست بعد از 11 سال تعطیلی اولین دوره این مسابقات برگزار نماید که با استقبال چشمگیر روبرو شد.

دبیر هیئت فوتبال استان متذکر شد: خوشبختانه با تغییر و تحولات رخ داده در سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری امروز شاهد سازماندهی و رشد ورزش به خصوص باشگاه شهرداری اردبیل به عنوان یکی از تیمهای مطرح استان بوده ایم.