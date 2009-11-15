ظرفیت ذخیرسازی میوه در لرستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیرکل دفتر امور اقتصادی در جلسه کمیسیون تنظیم بازار، اظهار داشت: با توجه به اصل 44 کار برنامه ریزی و توزیع و سیاست گذاری کالاها بر عهده این کارگروه است.

محمدرضا ملکی راد با بیان اینکه دستگاه هایی که مسئول تامین ارزاق عمومی مردم هستند باید به نحوی بازار را کنترل کنند که مشکلی برای مردم به وجود نیاید، بیان داشت: متاسفانه در این زمینه فرصت طلبانی هستند که می خواهند در این زمینه بحران در استان ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه باید مواضع ضربه را شناسایی کنیم، خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار استان وظیفه دارد که بازار و قیمت ها را کنترل کند.

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و مدیرکل دفتر امور اقتصادی با بیان اینکه تا 20روز آینده حجاج وارد استان می شوند، عنوان کرد: باید به سرعت شرکت امور دام و پشتیبانی استان و سازمان بازرگانی استان کار کنترل و تنظیم بازار به گونه ای انجام دهند که خللی در روند قیمتها و تقاضاهای مردم ایجاد نشود.

ملکی راد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ایام نوروز در ذخیره سازی گوشت مرغ و قرمز موفق بوده ایم، عنوان کرد: برنامه ریزی اصولی و هدفمند در زمینه تنظیم بازار موجب موفقیت طرح ها در ایام نوروز شد.

وی با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه بازار، بیان داشت: سازمانهای متولی تنظیم بازار ساز و کاری را ایجاد کنند که بخش خصوصی برای حضور در صحنه ترغیب شود.

سرپرست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به افزایش ظرفیت سردخانه های ذخیره میوه در لرستان، عنوان کرد: در این راستا از محل بنگاههای زودبازده یک طرح سردخانه ای در الشتر و دو طرح نیز در خرم آباد به بهره برداری رسیده است.

ملکی راد یادآور شد: در صورتیکه در کنار این پروژه های سردخانه ای کشتارگاه های مرغ در شهرستانهای الشتر، نورآباد و بروجرد نیز به بهره برداری برسد ظرفیت مورد نیاز در این حوزه محقق خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر تامین به موقع اقلام مورد نیاز برای نذورات مردم در استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای متولی تلاش خود را به کار بگیرند تا اقلامی مانند برنج، شکر و روغن پیش از آغاز ایام محرم و صفر در بازارهای توزیع شود.