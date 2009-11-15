45 هنر دستی ایران مهر اصالت یونسکو دریافت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساسان قاسمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین در گرگان افزود: ایران دارای تنوع فرهنگی و صنایع دستی کیفی بسیار بالاست و دریافت مهر اصالت نشانه غنای آثار است.

وی اظهار داشت: مهمترین مسئله فراروی صنایع دستی بازرگانی و صادرات بوده و متاسفانه در حال حاضر به دلیل اطلاعات کمی که کشورهای جهان از ایران دارند، فروشندگان، صنایع دستی را با نام کشورهای دیگر به فروش می رسانند.

وی خاطرنشان کرد: با ثبت آثار صنایع دستی می توان از این مشکل جلوگیری کرد و در زمینه توسعه و رونق هنرهای دستی ایران کمک کرد.

14 رشته صنایع دستی در معرض خطر نابودی

قاسمی از شناسایی 14 رشته در معرض خطر نابودی صنایع دستی در کشور خبر داد و گفت: آسیب هایی که این رشته ها با آن روبرو هستند، شناسایی شده است.

مدیرکل دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: برای احیای این رشته ها راهکارهایی با همکاری پژوهشکده سازمان در حال بررسی و برنامه ریزی است.

وی خاطرنشان کرد: برخی آموزشهای ارائه شده در زمینه صنایع دستی منجر به اشتغالزایی نشده و در حد اوقات فراغت باقیمانده است، از این رو باید آموزشها به سمت دوره های خاص و ویژه سوق داده شود.

سومین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین امروز در گلستان پایان می یابد.