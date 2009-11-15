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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۰۴

45 هنر دستی ایران مهر اصالت یونسکو دریافت کرده است

45 هنر دستی ایران مهر اصالت یونسکو دریافت کرده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: تاکنون 45 اثر دستی ایران مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساسان قاسمی عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین در گرگان افزود: ایران دارای تنوع فرهنگی و صنایع دستی کیفی بسیار بالاست و دریافت مهر اصالت نشانه غنای آثار است.

وی اظهار داشت: مهمترین مسئله فراروی صنایع دستی بازرگانی و صادرات بوده و متاسفانه در حال حاضر به دلیل اطلاعات کمی که کشورهای جهان از ایران دارند، فروشندگان، صنایع دستی را با نام کشورهای دیگر به فروش می رسانند.

وی خاطرنشان کرد: با ثبت آثار صنایع دستی می توان از این مشکل جلوگیری کرد و در زمینه توسعه و رونق هنرهای دستی ایران کمک کرد.

14 رشته صنایع دستی در معرض خطر نابودی

قاسمی از شناسایی 14 رشته در معرض خطر نابودی صنایع دستی در کشور خبر داد و گفت: آسیب هایی که این رشته ها با آن روبرو هستند، شناسایی شده است.

مدیرکل دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: برای احیای این رشته ها راهکارهایی با همکاری پژوهشکده سازمان در حال بررسی و برنامه ریزی است.

وی خاطرنشان کرد: برخی آموزشهای ارائه شده در زمینه صنایع دستی منجر به اشتغالزایی نشده و در حد اوقات فراغت باقیمانده است، از این رو باید آموزشها به سمت دوره های خاص و ویژه سوق داده شود.

سومین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین امروز در گلستان پایان می یابد.

کد مطلب 983915

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