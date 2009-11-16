حضور نماینده بهشهر در لیگ اسکیت هاکی کشور قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا یکشنبه شب در جلسه این هیئت گفت: این تیم در روزهای گذشته به طور رسمی شرکت خود را در نخستین دوره لیگ اسکیت هاکی کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه نماینده بهشهر برای حضور قوی تر در این مسابقات هم اکنون با 12 اسکیت باز برتر استان تمرینات آماده سازی خود را از یک ماه گذشته تاکنون آغاز کرده است تصریح کرد: نخستین مرحله از سه مرحله لیگ اسکیت هاکی کشور از 29 آبان ماه در تهران آغاز می شود.

وی اضافه کرد: مراحل دوم وسوم این لیگ به ترتیب به میزبانی یزد وقزوین برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران با اشاره به اینکه فصل جدید لیگ اسکیت هاکی کشور امسال با حضور هشت تیم به صورت متمرکز در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود، ادامه داد: دو تیم برتر دسته یک به لیگ برتر اسکیت هاکی کشور صعود خواهند کرد.

خیری نیا، به آمادگی تیم پرواز بهشهر در یک ماه از برگزاری اردوهای متمرکز وفشرده این تیم اشاره کرد و گفت: این تیم در این مدت در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم قدرتمند گیلان رفت وبا نتیجه 11 بر 6 مغلوب شد.

وی اضافه کرد: این باخت تیم پرواز بهشهر در زمان تمرینات آماده سازی تیم بوده ومطمئنا این تیم تا آغاز مسابقات به مرز آمادگی کامل خواهد رسید.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، شرایط و میزان آمادگی این تیم وهمچنین وجود بازیکنان مستعد در این تیم ابراز امیدواری کرد، نماینده بهشهر بتواند جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند.

خیری نیا یادآورشد: تیم بهشهر به سرمربیگری مصطفی شهروندی از مربیان با تجربه استان کار می کند.

بیش از سه هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته ورزشی اسکیت در مازندران فعالیت می کنند.