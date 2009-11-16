نخستین کاروان زائران مازندرانی رهسپار حج شدند

حبیب الله ساداتی عصر یکشنبه در حاشیه اعزام نخستین گروه زائران ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد زائران حج ابراهیمی امسال این استان را دو هزار و 800 نفر عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تمامی این زائران در قالب 24 کاروان به همراه 245 عوامل شامل مدیر، روحانی، پزشک، معاون، دستیار زن و پذیرایی و خدماتی به مدت چهار روز از فرودگاه ساری راهی عربستان می شوند.

مدیر حج و زیارت مازندران بیان داشت: همه زائران حج مازندرانی امسال مدینه بعد هستند که ابتدا به جده و سپس به مکه مشرف می شوند.

ساداتی اضافه کرد: پارسال پنج هزار و 100 زائر مازندرانی از طریق فروردگاه بین المللی دشت ناز ساری راهی خانه خدا شدند.