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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

نخستین کاروان زائران مازندرانی رهسپار حج شدند

نخستین کاروان زائران مازندرانی رهسپار حج شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت مازندران گفت: اولین کاروان زائران بیت الله الحرام این استان روز گذشته از طریق پرواز هوایی فروردگاه بین المللی دشت ناز ساری راهی جده شدند.

حبیب الله ساداتی عصر یکشنبه در حاشیه اعزام نخستین گروه زائران ایرانی در  گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد زائران حج ابراهیمی امسال این استان را دو هزار و 800 نفر عنوان کرد.

وی اظهار داشت: تمامی این زائران در قالب 24 کاروان به همراه 245 عوامل شامل مدیر، روحانی، پزشک، معاون، دستیار زن و پذیرایی و خدماتی به مدت چهار روز از فرودگاه ساری راهی عربستان می شوند.

مدیر حج و زیارت مازندران بیان داشت: همه زائران حج مازندرانی امسال مدینه بعد هستند که ابتدا به جده و سپس به مکه مشرف می شوند.

ساداتی اضافه کرد: پارسال پنج هزار و 100 زائر مازندرانی از طریق فروردگاه بین المللی دشت ناز ساری راهی خانه خدا شدند.

کد مطلب 983921

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