اصلاح طرح تخصیص 20میلیارد دلار از ذخیره ارزی برای مقابله با توطئه آمریکا و انگلیس

کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبر نگار مهر درباره جلسه عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طرح یک فوریتی مجلس شورای اسلامی مبنی بر"افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز" که در جلسه اول شهریور امسال به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت.

جلالی گفت: در عنوان این طرح با اصلاح کمیسیون کلمه انگلیس پس از آمریکا اضافه شد.

به گفته وی همچنین ماده واحده آن به این صورت اصلاح شد: "به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازی های ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و جهت آگاه سازی جامعه جهانی از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیر قانونی دولت های آمریکا و انگلیس در جهان ایستادگی می کنند مبلغ 20 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی تخصیص می یابد."

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : در تبصره اول این ماده واحده برای هزینه نمودن این اعتبار با مسئولیت وزارت اطلاعات کارگروهی متشکل از وزارت خارجه، وزارت ارتباطات سپاه پاسداران، سازمان فرهنگ و ارتباطات و یکی از اعضا کمیسیون امنیت ملی تشکیل می شود و این کارگروه باید هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون بدهد.

به گفته جلالی همچنین در تبصره دیگری وزارت امورخارجه موظف شد هر ساله گزارش نقض حقوق بشر کشورهای آمریکا و انگلیس را در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار داده و در روز 13 آبان هر سال منتشر نماید.