تساوی تیم فوتبال امید ایران برابر پاس همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان که چهارشنبه هفته گذشته برای برگزاری اردوی یک هفته ای آماده سازی به تهران سفر کرده است، عصر امروز(یکشنبه) در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید کشورمان به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، امید ابوالحسنی(40) برای تیم پاس همدان گل زد و مسعود ابراهیم زاده(63) گل تیم امید را به ثمر رساند.

شاگردان علی اصغر مدیرروستا قرار است طی روزهای آینده هم در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تهران، برابر یک تیم دسته دوم به میدان بروند.

تیم پاس همدان در پایان هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر 3 پیروزی، 4 تساوی و 9 شکست را بدست آورده و با کسب 13 امتیاز در رده شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.