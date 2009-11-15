  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

عصر امروز رقم خورد /

تساوی تیم فوتبال امید ایران برابر پاس همدان

تساوی تیم فوتبال امید ایران برابر پاس همدان

دیدار تدارکاتی تیم فوتبال امید کشورمان برابر تیم پاس همدان که عصر امروز برگزار شد، با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان که چهارشنبه هفته گذشته برای برگزاری اردوی یک هفته ای آماده سازی به تهران سفر کرده است، عصر امروز(یکشنبه) در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید کشورمان به تساوی یک بر یک رضایت داد.

در این دیدار که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، امید ابوالحسنی(40) برای تیم پاس همدان گل زد و مسعود ابراهیم زاده(63) گل تیم امید را به ثمر رساند.

شاگردان علی اصغر مدیرروستا قرار است طی روزهای آینده هم در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی تهران، برابر یک تیم دسته دوم به میدان بروند.

تیم پاس همدان در پایان هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر 3 پیروزی، 4 تساوی و 9 شکست را بدست آورده و با کسب 13 امتیاز در رده شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

کد مطلب 983924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها