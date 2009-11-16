ظرایف فرهنگی اردبیل باید تبیین و معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور در جلسه ساماندهی امور فرهنگی استان در محل استانداری اظهار داشت: فرهنگ عمومی اردبیل سرشار از آموزه های غنی اسلامی است و باید ظرایف این پشتوانه معنوی شناسایی و صیانت شود.

وی ویژگیهای شاخص مردم این استان را قابل بررسی کارشناسی و جمع بندی دانست و خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ویژگیهای مردم اردبیل به خصوص در زمینه فرهنگی شد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: احصای نقاط قوت و ضعف و نیز تمییز فرصتها و تهدیدهای فرهنگی استان، کار برنامه ریزان فرهنگی را برای ترسیم فعالیتهای تخصصی علمی تر و آسان تر خواهد کرد.

حقیقت پور در پایان از اعضاء ستاد ساماندهی امور فرهنگی استان خواست آینده پژوهی را در فعالیتهای فرهنگی خود لحاظ کنند.