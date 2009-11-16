  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

ظرایف فرهنگی اردبیل باید تبیین و معرفی شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: ظرایف فرهنگی مردم استان اردبیل باید بیش از پیش تبیین و معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور در جلسه ساماندهی امور فرهنگی استان در محل استانداری اظهار داشت: فرهنگ عمومی اردبیل سرشار از آموزه های غنی اسلامی است و باید ظرایف این پشتوانه معنوی شناسایی و صیانت شود.

وی ویژگیهای شاخص مردم این استان را قابل بررسی کارشناسی و جمع بندی دانست و خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ویژگیهای مردم اردبیل به خصوص در زمینه فرهنگی شد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: احصای نقاط قوت و ضعف و نیز تمییز فرصتها و تهدیدهای فرهنگی استان، کار برنامه ریزان فرهنگی را برای ترسیم فعالیتهای تخصصی علمی تر و آسان تر خواهد کرد.

حقیقت پور در پایان از اعضاء ستاد ساماندهی امور فرهنگی استان خواست آینده پژوهی را در فعالیتهای فرهنگی خود لحاظ کنند.

کد مطلب 983926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها