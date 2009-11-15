امضای توافقنامه جدید خلع سلاح میان روسیه و آمریکا در ماه دسامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه از امضای توافقنامه جدید خلع سلاح بین مسکو و واشنگتن طی ماه آینده میلادی خبر داد.

به گفته مدودف، این دو کشور به توافقهایی درباره چارچوب کلی معاهده جدید خلع سلاح که جایگزین استارت 1 خواهد شد، دست یافته اند. معاهده استارت 1 اصلی ترین توافق صورت گرفته بین آمریکا و روسیه در زمینه کنترل تسلیحات هسته ای است و تنها تا پنجم دسامبر امسال اعتبار دارد.

پیش از این "دیمیتری مدودف" و "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در ماه آوریل مذاکراتی را برای انعقاد قرار داد خلع سلاح جدید انجام داده و به نتایجی نیز دست یافته بودند. آنها در دیدار ماه جولای خود نیز درباره کاهش شمار کلاهکهای هسته ای و موشکهای حامل آنها به توافق رسیدند.

این در حالی است که مقامهای آمریکایی ابراز امیدواری می کنند "باراک اوباما" در سفر ماه آینده خود به اروپا معاهده جدید در این زمینه را با مقامهای روسی به امضا برساند.

رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روز دهم دسامبر برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2009 به اسلو پایتخت نروژ سفر کند. واشنگتن همچنین از تلاشهای دو طرف برای حل اختلافهای تکنیکی جهت امضای توافقنامه جدید در تاریخ مزبور خبر داده است.