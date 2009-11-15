پرداختن به اعتقادات مذهبی شهروندان در اولویت مسائل کاری قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: ‌در ایران اسلامی و شیعی به اماکن متبرکه و زیارتگاه امامزادگان توجه بیشتری شده است و نوادگان پیامبر اکرم (ص) به دلیل همجواری ایران با عربستان و عراق و از جور حاکمان خود به کشور ایران سفر کرده و در نقاط مختلف پراکنده شده و هر یک به گونه‌ای از دست جباران مخفی شده و حضور آنان بین مردم خداجو و متمایل به جنبه‌های معنوی در ایران باعث شد خیلی زود مردم با آن بزرگواران انس بگیرند.

حجت الاسلام ناصحی تصریح کرد: پس از کوچ آن سلاله‌های پاک به سرای باقی باز مردم حول محور وجود آنها چرخیدند و مزار امامزادگان را متفاوت از مزارهای دیگر بنا کرده و به گنبد و بارگاه آراستند. امامزاده زید (ع) نیز از جمله امامزادگان و حرم ایشان از زیارتگاه‌های شهر تهران است که برای شهروندان تهرانی جای بسی فخر و مباهات دارد.

مشاور شهردار تهران افزود: با عنایت به فرمایشات رهبر عزیز و فرزانه انقلاب در خصوص تعالی معیارها و ارزش‌های دینی و با توجه به تأکیدات شهردار تهران مبنی بر تبدیل شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی، لذا همه خدمتگزاران در شهرداری تهران و دیگر نهادها باید بکوشیم تا اقدامات مؤثری در نشر ارزش‌های اسلامی و معارف دینی صورت پذیرد.

رئیس مرکز فعالیتهای دینی در ادامه اظهار داشت: مرکز فعالیتهای دینی به مناسبت شهادت امام محمدتقی (ع) و نیز به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی و تحت عنوان یاد یار مهربان و هم‌چنین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اقداماتی در دست اجرا دارد.

برگزاری مراسم سخنرانی، عزاداری و پذیرایی به مناسبت شهادت امام محمد تقی (ع)، در شب شهادت آن امام همام در کلیه مساجدی که به نام و القاب آن حضرت مزین شده است،اهداء‌ هفتاد و پنج میلیون تومان بن خرید کتاب به تمامی حوزه‌های علمیه شهر تهران با همکاری مؤسسه نشر شهر به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تحت عنوان یاد یار مهربان از جمله برنامه های تدارک دیده شده است.



برگزاری مراسم سخنرانی، مدیحه ‌سرایی و پذیرایی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در کلیه مساجدی که به نام و القاب حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مزین شده است (حدود یکصد و ده مسجد)، برگزاری طرح پیوند آسمانی در پرتال شهرداری تهران و اهداء جوایز ارزنده به آن‌ دسته از پرسنل محترم شهرداری که اسامی خود و همسرشان علی و فاطمه باشد از دیگر برنامه های شهرداری در روز ازدواج و خانواده است.