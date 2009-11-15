ایجاد سیستم ویرایشی جدید در خبرگزاری کیودو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن آمده است: سازمانهای رسانه ای ژاپن به ویژه صنعت روزنامه نگاری در راستای فرایند سریع انقلاب تکنولوژی اطلاعات و بحران رکود اقتصادی در جهان و به خصوص رکود اقتصاد در ژاپن با مشکلات عمده ای مواجه شده است.

ایالات متحده و اروپا نیز در صنعت روزنامه نگاری خود با رکود قابل توجهی مواجه شده اند که بر خلاف آنها این رکود در ژاپن محدود است.

در واقع این صنعت در ژاپن با رکود درآمد ناشی از تبلیغات مواجه شده که در کنار حق عضویتها از ارکان اساسی درآمدزایی به شمار می رود.

این رکود در صنعت روزنامه نگاری ژاپن در حال حاضر به حد اضطرار رسیده است. دلیل محدود بودن رکود در صنعت روزنامه نگاری ژاپن سیستم سنتی حمل روزنامه به منازل است که هر صبح و عصر نسخه های روزنامه ها را به در منازل مشترکان حمل می کند و به این شکل از رکود بیش از اندازه در صنعت روزنامه جلوگیری می کند.

داده های مجمع مدیران و ناشران روزنامه های ژاپن نشان می دهد درآمد ناشی از تبلیغات در روزنامه ها طی سال تجاری کنونی 15.2 درصد کاهش پیدا کرده است و در مقابل درآمد ناشی از حق عضویت و فروش دکه های روزنامه فروشی در ایستگاههای قطار طی دوره ای مشابه تنها 0.8 درصد کاهش پیدا کرده اند.

حجم تبلیغات روزنامه ای نیز طی ماه های ژانویه تا ژوئن سال جاری 9.7 درصد کاهش یافته که این کاهش نشانگر رکود اقتصادی جهان و ژاپن است.

بر اساس مطالعات یک موسسه تحقیقاتی خصوصی هزینه های تبلیغات روزنامه ای در ژاپن تا سال 2010 از سالی به سال دیگر 21.3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد که این کاهش نیز تحت تاثیر کاهش درآمد شرکتهایی است که با صنعت تبلیغات روزنامه ای همکاری دارند. این صنایع در مقابل تمرکز تبلیغاتی خود را بر روی رسانه های غیر کاغذی به خصوص رسانه های آنلاین معطوف کرده اند.

انقلاب IT تغییرات جامعی را در مفهوم انتشار اطلاعات به وجود آورده و در عین حال رقابت شدیدی را در بخش تاثیرگذاری تبلیغات برای روزنامه ها به ایجاد کرده است. زمانی خبرگزاری ها با کمک تسلط بر سازمانهای انتشار اطلاعات کنترل جریان اخبار را در دست داشتند خبرگزاری ها حکمفرمایان رسانه جهانی در دنیا بودند زیرا بر مفهوم انتشار اطلاعات تسلط داشتند اما این تسلط امروزه به واسطه ظهور اینترنت و شبکه های اطلاعاتی نامحدود که روز به روز در حال توسعه هستند از بین رفته است و به همین دلیل خبرگزاری ها نیاز دارند تا با سلاح کیفیت محتوی اخبار با رقبای خود به مبارزه برخیزند.

خبرگزاری کیودو اصلاحات ساختاری خود را سال گذشته متناسب با مقتضیات و به منظور پاسخگویی به نیازهای کاربرانش آغاز کرد. این خبرگزاری در ژوئن 2008 بخش خبری خود را بازسازی کرده و اتاقهای خبری جامعی را به وجود آورد. 80 درصد از درآمد این پایگاه خبری وابسته به عضویت روزنامه های ژاپنی در این خبرگزاری است.

انقلاب IT چشم انداز بازارهای خبرگزاری ها را از محدوده روزنامه های سنتی به مشترکان مجازی و غیر روزنامه ای وسعت بخشیده است. در حالی که سرویس دهی به اعضای غیر روزنامه ای از سیاستهای اصلی مدیریتی این پایگاه به شمار می رود، کیودو در تلاش است خدماتی را برای مشتریان غیر روزنامه ای خود فراهم آورد. اتاقهای جامع خبری در حال اداره خدمات چند رسانه ای هستند که با خدمات مخصوص روزنامه ها، ناشران صوتی و تصویری و سازمانهای رسانه ای آنلاین ترکیب شده اند.

از دیگر اصلاحات اصلی و مهم این پایگاه خبری تاسیس بخش سمعی بصری خبر است که با سرویس عکس و عکس-خبر ترکیب شده است. کیودو تمامی خبرنگاران خود را مجهز به دوربینهای عکاسی- فیلم برداری دیجیتال کرده است تا بتوانند با کمک این ابزار گزارشهای خود را تکمیل کنند. این خبرنگاران باید تا زمانی که موقعیت اجازه می دهد به عکسبرداری و فیلم برداری بپردازند.

پایگاه داده های کیودو از دیگر امکاناتی است که به کاربران روزنامه ای یا رادیو-تلویزیونی امکان خریداری فایلهای صوتی و تصویری را خواهد داد. وب سایت 47NEWS نیز پروژه ای در حال تکمیل است که کیودو با همکاری مشترکان روزنامه ای خود در سال 2006 آن را پایه گذاری کرده است و طی آن اخبار محلی، داخلی و بین المللی توسط کیودو و روزنامه های محلی پوشش داده می شوند. نمایش صفحات ماهانه در این وب سایت کند پیش می رود و در سطح 500 هزار بار به تثبیت رسیده است اما درآمد حاصل از آن طی سه سال اخیر افزایش داشته است.

سال گذشته خبرگزاری کیودو بخش استراتژی های دیجیتال خود را با هدف افزایش پروژه های جدید به منظور تامین نیازهای خاص عصر خبر و اطلاعات تاسیس کرد و در ماه ژوئن هیئت مدیره این بخش عملکرد آن را توسعه داد. در ماه مارچ 2009 این پایگاه خبری سه طرح را به منظور پر رنگ تر کردن محتوی دیجیتال و خدمات بین المللی اجرا کرد و در حال حاضر آمادگی برای ارائه خدمات به زبانهای کره ای، انگلیسی و چینی در این پایگاه وجود دارد.

پایگاه خبری کیودو در نظر دارد تا انتهای سال 2010 سیستم ویرایشی جدید را با نام سیستم مدیریت محتوی یا CMS ارائه کند که قادر است تمامی اخبار، تصاویر و فایلهای ویدئویی را در یک پایگاه اطلاعاتی ذخیره کند و در عین حال کنترل فرایندهای ویرایشی سرویسهای خود را برای روزنامه ها و سازمانهای رسانه ای به عهده گیرد. پروژه دیگر کیودو ارائه سیستمی برای افزایش تاثیر فعالیتهای ویرایشی روزنامه های مشترک در این پایگاه است.

بدون شک انقلاب IT روزنامه ها را مورد تهدید قرار داده و در کنار آن مفهوم جدیدی به رسانه ها بخشیده است. اما در عین حال بازار جدیدی برای رسانه ها شکل گرفته است که فرصتی مناسب برای خبرگزاری ها به شمار می رود.

خبرگزاری کیودو رابطه بسیار نزدیکی با روزنامه های عضو در این خبرگزاری داشته و به آنها برای ارتقا یافتن در سطح یک مرکز اطلاعاتی ترکیبی موثر در محدوده کاری خود کمک خواهد کرد.

مهمترین مطلب برای سازمانهای رسانه ای به خصوص خبرگزاریها پر رنگ تر کردن روزنامه نگاری صحیح، غیر مغرضانه، منصفانه و عادلانه است. این همان اصول و سیاست بنیادینی است که خبرگزاری کیودو از زمان تاسیس خود در 64 سال پیش تا کنون آن را دنبال می کند.