کتابخانه تخصصی نابینایان در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدجواد حسین زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: در استان کرمان دو هزار و 500 نابینا وجود دارد که برای این افراد منابع اطلاعاتی و کتابخانه تخصصی ایجاد می شود.

وی گفت: هم اکنون کتابخانه نابینایان در کتابخانه مرکزی کرمان واقع شده است که بزودی در مکان جدید ساماندهی می شود.

وی همچنین از سفارش 13هزار عنوان کتاب در اجرای طرح "کتاب من" در کرمان خبر داد و گفت: برای سهولت استفاده از کتب هم اکنون سایت اینترنتی منابع کتاب کرمان راه اندازی شده است و حدود 700 هزار جلد کتاب برای دسترسی مخاطبان آماده سازی شده است.

استاندار کرمان نیز در ادامه نشست گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل بودجه سال 89 باید هر چه سریعتر ردیف برنامه ها برای تبدیل به لایحه ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان فرهنگی کرمان نیز باید نیازهای دستگاههای فرهنگی را از طریق وزارتخانه ها پیگیری کنند تا بتوانند آنها را به مصوبه نزدیک کنند، گفت: تمام نیازها با دلیل عقلانی و استدلالی و کارشناسی شده آماده شود و هر جا نیاز به کمک های استانی وجود دارد نیز درخواست شود.

وی همچنین در خصوص کتابخانه های کرمان نیز گفت: بحث اختصاص نیم درصد درآمد شهرداریها به کتابخانه های استان با جدیدت دنبال می شود، البنه بایستی متناسب سازی در سطح استان را نیز رعایت کنیم چرا که بعضا ساخت و ساز در حوزه کتابخانه ها در سطح استان متوازن نیست و در برخی شاخصه ها کمبود وجود دارد و برخی شاخص ها مازاد دیده می شود.

دهمرده تاکید کرد همه مدیران باید در راستای رفع موانع تلاش کنند و فرصتها و چالشها را شناسایی در جهت ارتقاء حوزه کاری تلاش کنند.