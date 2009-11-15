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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

وزیر ارشاد درگذشت محمود شاهرخی را تسلیت گفت

وزیر ارشاد درگذشت محمود شاهرخی را تسلیت گفت

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت محمود شاهرخی شاعر پیشکسوت کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت شاعر انقللاب محمود شاهرخی بدین شرح است: هو خالق الموت/ رخ شاه عصر شعر، با ترکتازی رخ اجل مات گشت و همه را مات کرد.

شاهرخی! کار هر پیاده نبود! محمودی می خواست تا هر سبکش، کیشی باشد برای همگنانش!

کلام در دست تعهد او رنگ معرفت می گرفت و حرف در دهان او با شعر الفت!

دین و دنیا را در ظرف باورش ریخته بود و عشق را چون چاشنی بدان آمیخته بود.

گرچه در این صحنه هیچ قلعه ای از تعرض فرشته مرگ مصون نمی ماند لیکن استاد محمود شاهرخی در حصن حصین ولایت علی بن ابیطالب امان جاودان یافت.

زندگی عاشقانه شاعر ما در اینجا رنگ خاطره ای ماندگار گرفت و در آنجا، در جوار ممدوحین مطهرش با حیات طیبه ابدی قرار گرفت.

روحش قرین رحمت و یادش معین عزت اهل معرفت باد.

سید محمد حسینی/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

کد مطلب 983939

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