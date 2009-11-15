کشف یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده / دستگیری 14 عضو القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای گشتی پلیس استان نینوا، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را که در یکی از خیابانهای اصلی منطقه الحی الزراعی در شمال موصل پارک شده بود، کشف کردند.



پس از کشف این خودرو، بلافاصله گروه خنثی سازی مواد منفجره، بمبهای جاسازی شده در این خودرو را خنثی کرد.



امروز انفجار یک بمب در مسیر عبور یک گشتی پلیس، سبب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شش غیر نظامی دیگر در شرق موصل شد.



پلیس بغداد نیز موفق به کشف مقادیری سلاح و مواد منفجره شد.



نیروهای عراقی و آمریکایی نیز توانستند یک انبار سلاح را در منطقه التاجی در شمال بغداد کشف و سه مظنون را نیز دستگیر کنند.



یک متهم به ارتباط با تروریسم نیز در استان دیاله و چهار فرد تحت پیگرد در شهر الکوت مرکز استان واسط دستگیر شدند.



در بصره، نیز پلیس، موفق به دستگیری 28 متهم و مظنون و کشف مقادیری سلاح و مهمات در مناطق مختلف این شهر شد.



ارتش آمریکا نیز در بیانیه ای از دستگیری 14 فرد وابسته به شبکه تروریستی القاعده در موصل در جریان چهار عملیات مشترک با نیروهای عراقی خبر داد که این افراد در ساخت بمبهای دست ساز در مناطق مختلف عراق دست داشتند.