بازگشت بعثی ها به قدرت هرگز / عراقی ها در انتخابات هوشیار باشند

گزه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی "نوا"، نوری المالکی امروز در سخنانی به مناسبت روز بغداد، تاکید کرد نباید به بعثی ها اجازه داده شود در انتخابات آینده شرکت و به پارلمان نفوذ کنند.



مالکی از عراقی ها خواست درها و روزنه ها را به روی کسانی که می خواهند به انتخابات پارلمانی آتی با هدف خرابکاری نفوذ کنند، ببندند.



مالکی خاطر نشان کرد : عراقی در آستانه برگزاری انتخابات است، بنابراین همه عراقی ها نباید اجازه دهند این مسیر دموکراتیک، محلی برای نفوذ بدخواهان باشد.



وی گفت : اهمیت هوشیاری انتخاباتی از نقش نیروهای امنیتی در مقابله با تروریسم در عراق کمتر نیست.



نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد : بعثی ها دیگر هرگز بار دیگر بر عراق حکومت نخواهند کرد و حتی شریک حکومت نیز نخواهند شد.



وی بار دیگر از شهروندان عراقی خواست درباره احتمال نفوذ بعثی ها به قدرت و روند سیاسی از طریق انتخابات پارلمانی آتی هوشیار باشند.



اخیرا منابع عراقی از تلاشهای گسترده بعثی های صدامی با حمایت برخی کشورهای همسایه برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده عراق با هدف بازگشت به قدرت تحت عناوین جدید پرده برداشتند.



منابع ویژه فاش کردند شماری از سرکردگان و رده های میانی در حزب منحله و ممنوعه بحث طی برهه اخیر بازگشت به عراق را آغاز کرده اند تا برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده که قرار است ماه ژانویه سال آینده میلادی برگزار شود، با رویکرد پیوستن به فراکسیونها و فهرستهای انتخاباتی مشخصی به عنوان نامزد بپیوندند.

اطلاعات گذشته به این اشاره می کرد که برخی کشورهای همسایه دستورات و توصیه هایی مبنی بر ضرورت بازگشت بعثی ها به عراق با هدف حمایت از جریانهای سیاسی خاص در انتخابات اخیر شوراهای استانی ارائه شده بود.

پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق از ائتلاف پنهان میان حزب بعث و القاعده با حمایت برخی از کشورهای منطقه برای تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی در این کشور پرده برداشت.

سیدعمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز بار دیگر عواقب خطرناک نفوذ بعثی ها به مراکز حساس دولتی و امنیتی عراق و تلاش برای به شکست کشاندن روند سیاسی هشدار داده بود.

خاطر نشان می شود نمایندگان پارلمان عراق در دهمین نشست خود در روز یکشنبه 17 آبان که به رای گیری درباره پیش نویس قانون انتخابات اختصاص یافته بود، با تصویب قانون جدید انتخابات این کشور با اکثریت آراء و موافقت با فهرست فراگیر و برگزاری انتخابات در کرکوک، به بن بست سیاسی در این زمینه پایان دادند.