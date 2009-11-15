خبرگزاری مهر و خبرگزاری آنتارا قرارداد همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مخلص یوسف (Ahmad Mukhlis Yoesoef) مدیرعامل خبرگزاری آنتارا و رئیس اوآنا و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد که در حضور اعضای اوآنا امضا شد دو خبرگزاری متعهد شدند نسبت به تبادل خبری با یکدیگر همکاری کنند. همچنین مقرر شد دو خبرگزاری در زمینه نیروی انسانی، تکنولوژی و آموزشهای خبری نیز با یکدیگر تعامل داشته باشند.

خبرگزاری آنتارا خبرگزاری رسمی دولت اندونزی است که در 13 دسامبر 1937 تاسیس شده است. مقر آنتارا در جاکارتا است و دفاتری نیز در تمامی استانهای اندونزی مستقر کرده است. دفتر خبرگزاری آنتارا در سوماترا توسط "جمال الدین آدین گورو" تاسیس شده است.

خبرگزاری آنتارا در قاهره، کانبرا، کوالامپور، نیویورک، صنعا، توکیو و پکن نیز دفاتری دارد. این خبرگزاری از تاثیرگذارترین خبرگزاریهای کشورهای اسلامی به حساب می آید.