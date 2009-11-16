  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

پلیس "عملیات ویژه" در اردبیل تقویت می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان اردبیل از تقویت پلیس "عملیات ویژه" به منظور تامین امنیت بیش از پیش در این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضازاده در دیدار با مدیران، معاونان و روسای پلیسهای تخصصی استان اظهار داشت: در راستای تحقق و برقراری امنیت مطلوب و هدفمند در بخشهای مختلف نیروی انتظامی استان باید برنامه های مدونی به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: با فعالیت مثبت پلیس "عملیات ویژه" در تامین امنیت جامعه، ایجاد رعب و وحشت در اخلالگران، مبارزه با ارازل و اوباش و سلب تحرک از تهدیدکنندگان امنیت مردم، مصمم هستیم که این یگان را با اختصاص نیروهای زبده و با آمادگی جسمانی بالا تقویت کنیم.

فرمانده انتظامی استان همچنین خواستار سازماندهی مطلوب گشتهای انتظامی در سطح شهر شد و ابراز داشت: این گشتها باید هدفمند و با مدیریت صحیح و با تکیه بر انگیزه، جدیت و پشتکار در سطح حوزه استحفاظی کلانتریها انجام وظیفه کنند.

وی خاطرنشان کرد: روسای کلانتریها نیز باید گشتهای پاس پیاده و گشت موتوری را که به عنوان مهمترین ابزار پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت مطرح هستند در اولویت کاری خود قرار دهند.

رضازاده با اشاره به ضرورت اهمیت به گشت مدارس و اعزام به موقع پرسنل به اینگونه ماموریت، به اجرای دقیق طرح زمستانی پلیس راهور و پلیس راه و لزوم برنامه ریزی و هماهنگی با سازمانهای دخیل در اجرای این طرح تاکید کرد.

وی همچنین خواستار تعامل پلیس استان با شرکت انتظام در برقراری امنیت بیشتر شد و اضافه کرد: تعامل پلیس با شرکت انتظام و طرح نگهبان محله و شبگردها در برقراری امنیت و پیشگیری از جرائم در اردبیل ضروری است.

فرمانده انتظامی استان متذکر شد: این برنامه ها باید با همکاری شرکت انتظام به ویژه در زمینه تقویت نگهبان محله و شبگردها اتخاذ شود تا از این طریق آرامش از اخلالگران امنیت و سلب کنندگان آسایش مردم زدوده شود.

کد مطلب 983959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها