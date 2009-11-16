پلیس "عملیات ویژه" در اردبیل تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضازاده در دیدار با مدیران، معاونان و روسای پلیسهای تخصصی استان اظهار داشت: در راستای تحقق و برقراری امنیت مطلوب و هدفمند در بخشهای مختلف نیروی انتظامی استان باید برنامه های مدونی به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: با فعالیت مثبت پلیس "عملیات ویژه" در تامین امنیت جامعه، ایجاد رعب و وحشت در اخلالگران، مبارزه با ارازل و اوباش و سلب تحرک از تهدیدکنندگان امنیت مردم، مصمم هستیم که این یگان را با اختصاص نیروهای زبده و با آمادگی جسمانی بالا تقویت کنیم.

فرمانده انتظامی استان همچنین خواستار سازماندهی مطلوب گشتهای انتظامی در سطح شهر شد و ابراز داشت: این گشتها باید هدفمند و با مدیریت صحیح و با تکیه بر انگیزه، جدیت و پشتکار در سطح حوزه استحفاظی کلانتریها انجام وظیفه کنند.

وی خاطرنشان کرد: روسای کلانتریها نیز باید گشتهای پاس پیاده و گشت موتوری را که به عنوان مهمترین ابزار پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت مطرح هستند در اولویت کاری خود قرار دهند.

رضازاده با اشاره به ضرورت اهمیت به گشت مدارس و اعزام به موقع پرسنل به اینگونه ماموریت، به اجرای دقیق طرح زمستانی پلیس راهور و پلیس راه و لزوم برنامه ریزی و هماهنگی با سازمانهای دخیل در اجرای این طرح تاکید کرد.

وی همچنین خواستار تعامل پلیس استان با شرکت انتظام در برقراری امنیت بیشتر شد و اضافه کرد: تعامل پلیس با شرکت انتظام و طرح نگهبان محله و شبگردها در برقراری امنیت و پیشگیری از جرائم در اردبیل ضروری است.

فرمانده انتظامی استان متذکر شد: این برنامه ها باید با همکاری شرکت انتظام به ویژه در زمینه تقویت نگهبان محله و شبگردها اتخاذ شود تا از این طریق آرامش از اخلالگران امنیت و سلب کنندگان آسایش مردم زدوده شود.