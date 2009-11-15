خبرگزاری مهر و خبرگزاری برناما قرارداد همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسنل حسن (Hasnul Hasaan) مدیرعامل (General Manager) خبرگزاری برناما مالزی (Bernama) و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد که در حضور اعضای اوآنا امضا شد دو خبرگزاری متعهد شدند نسبت به تبادل خبری با یکدیگر همکاری کنند. همچنین مقرر شد دو خبرگزاری در زمینه نیروی انسانی، تکنولوژی و آموزشهای خبری نیز با یکدیگر تعامل داشته باشند.

خبرگزاری ملی مالزی (برناما) خبرگزاری دولت این کشور است. این خبرگزاری طی یک لایحه توسط پارلمان این کشور در سال 1967 تاسیس و در 26 ماه می 1968 آغاز به کار کرد.

بیشتر رسانه های چاپی و دیجیتالی مالزی از برناما به عنوان مرجع خبری استفاده می کنند. خبرگزاری ملی مالزی مطمئن ترین مرجع خبری این کشور محسوب می شود که علاوه بر این کشور در میان مردم سنگاپور نیز از طرفداران زیادی برخوردار است.