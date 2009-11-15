تاسیسات هسته ای پاکستان در امنیت کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "یوسف رضا گیلانی" گفت تاسیسات هسته ای پاکستان در سلامت کامل بوده و هیچ کس از جمله آمریکاییها قادر به دستیابی به این تاسیسات نیستند.

گیلانی در کنفرانس خبری امروز (یکشنبه) در شرق پاکستان خاطرنشان کرد که نیروهای نظامی کشورش از قدرت کافی برای دفاع از مرزها برخوردار هستند.

وی در پاسخ به پرسشی که درباره مدت زمان احتمالی عملیات ارتش در وزیرستان مطرح شده بود، تاکید کرد اسلام آباد نمی تواند زمان مشخصی برای این اقدام اعلام کند، اما تلاش خود را به کار می گیرد که طبق انتظار مردم آن را به پایان برساند.

نخست وزیر پاکستان در عین حال یادآور شد که دولت این کشور علاوه بر اقدام نظامی در مناطق تحت کنترل طالبان می کوشد اختلافات خود با گروههایی از شهروندان را از طریق مذاکره حل و فصل نماید.

به گفته گیلانی، اسلام آباد طرح جامعی نیز برای رسیدگی به خواسته های منطقه بلوچستان و پیشرفت سریع این منطقه پس از پاکسازی آن از حضور شبه نظامیان در دست دارد.

گفته می شود حملات تروریستی اخیر در شهر پیشاور که تنها در هفته گذشته 50 کشته بر جای گذاشته است، توسط گروههای شبه نظامی طالبان و در واکنش به عملیات نظامی گسترده دولت پاکستان در وزیرستان انجام شد .

عملیات نظامی گسترده پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان در حالی همچنان ادامه دارد که حدود 30 هزار نظامی دولتی علیه 8 هزار شبه نظامی پراکنده در مناطق مختلف این ایالت به جنگ مشغول هستند و هیچ تضمینی برای ممانعت از قدرت گیری مجدد شبه نظامیان در این مناطق وجود ندارد.