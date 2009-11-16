کتاب نفیس 114 بسم الله به کتابخانه ملی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان علی ترک آبادی در حاشیه رونمایی از کتاب نفیس 114 بسم الله در محل این کانون اظهار داشت: برنامه ما این است که اگر امکان آن وجود داشت این اثر را به کتابخانه ملی ایران اهدا کنیم.

وی افزود: این کتاب نفیس توسط هنرمند رفسنجانی و به سفارش کانون بسیج هنرمندان رفسنجان به صورت یک کتابچه تذهیب شده به نگارش درآمده است.

ترک آبادی عنوان کرد: در این اثر خوشنویسی 114 بسم الله به نیت 114 سوره قرآن کریم با 110 روش توسط مرتضی سلیمی هنرمند رفسنجانی به نگارش درآمده است.

وی تصریح کرد: فیلمها و اسلایدهای تهیه شده از اثر که به رویت هنرمندان مطرح کشور رسیده است تایید و تقدیر آنها را به همراه داشته است.

رئیس کانون بسیج هنرمندان رفسنجان بیان کرد: به مناسبت میلاد امام رضا(ع)، هشت اثر هنری از هشت هنرمند و عضو کانون بسیج هنرمندان رفسنجان که در قالبهای نقاشی، خط، چاپ روی شیشه، مشبک و کارهای ترکیبی تهیه شده است به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

ترک آبادی اضافه کرد: به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج برنامه هایی از جمله برگزاری ورک شاپ، بازدید از خانواده های شهدا، غبارروبی مزار شهدا و عیادت از پیشکسوتان هنرمند در دستور کانون بسیج هنرمندان رفسنجان است.

وی تاکید کرد: هنرمندان رفسنجان استقبال خوبی از فعالیتهای کانون بسیج هنرمندان داشته اند و اشتیاق آنها برای پیوستن به کانون در خور توجه است.