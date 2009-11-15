برتری پرگل برابر الوصل با درخشش کریمی/ بررسی درخواست الاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین که برای برپایی اردویی 10 روزه عازم امارات شده است، عصر امروز(یکشنبه) در دیداری تدارکاتی موفق شد برابر تیم فوتبال الوصل به پیروزی 5 بر یک دست یابد.

در این دیدار علی کریمی و رضا نوروزی(هرکدام 2 گل) و افشین چاووشی (یک گل) برای تیم استیل آذین به ثمر رساندند.

شاگردان حمید استیلی تا روز شنبه آینده اردوی خود را در امارات پیگیری خواهند کرد و احتمال دارد در این مدت دیدار دیگری را برابر تیم‌های اماراتی برگزار کنند.

در این راستا چند تیم اماراتی خصوصا تیم الاهلی برای برگزاری دیدار با تیم استیل آذین درخواست‌های خود را به مسئولان این باشگاه ارائه کرده اند اما قرار است کادرفنی استیل آذین پس از بررسی این پیشنهادات، در خصوص برگزاری یا برگزار نکردن این دیدار که روزجمعه انجام خواهد شد، تصمیم نهایی را اتخاذ کند.