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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

تجری به مهر خبر داد:

"سید دادوش هاشمی" استاندار جدید کرمانشاه شد

"سید دادوش هاشمی" استاندار جدید کرمانشاه شد

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: نماینده مردم قصرشیرین،سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت دولت عصر یکشنبه سید دادوش هاشمی را بعنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب کرد.

فرهاد تجری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: هیئت دولت در نشست عصر امروز خود به اتفاق آرا "سید دادوش هاشمی" را به عنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب کرد.

 

وی افزود : وزیر کشور"هاشمی" را که تنها گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بود انتخاب و به هیئت دولت معرفی کرده بود.

 

تجری تصریح کرد: مراسم معرفی رسمی نامبرده به زودی با حضور وزیر کشور در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

 

" سید دادوش هاشمی" دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی است و تا چندی پیش معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه بود.

کد مطلب 983980

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