"سید دادوش هاشمی" استاندار جدید کرمانشاه شد

فرهاد تجری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: هیئت دولت در نشست عصر امروز خود به اتفاق آرا "سید دادوش هاشمی" را به عنوان استاندار جدید کرمانشاه انتخاب کرد.
وی افزود : وزیر کشور"هاشمی" را که تنها گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بود انتخاب و به هیئت دولت معرفی کرده بود.
تجری تصریح کرد: مراسم معرفی رسمی نامبرده به زودی با حضور وزیر کشور در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
" سید دادوش هاشمی" دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی است و تا چندی پیش معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه بود.
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