قرارداد آنتارا و مهر فصل جدیدی را در روابط این دو خبرگزاری رقم زد

احمد مخلص یوسف (Ahmad Mukhlis Yoesoef) مدیرعامل خبرگزاری آنتارا اندونزی و رئیس اوآنا پس از امضای قرارداد همکاری بین خبرگزاری مهر و خبرگزاری آنتارا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تبادل این قرارداد مقدمه ای برای شروع فصل جدیدی در روابط مهر و آنتارا است.

وی از تبادل اخبار و عکس میان خبرگزاری مهر و خبرگزاری آنتارا بر اساس این قرارداد خبر داد و گفت: این قرارداد نشان دهنده اراده دو خبرگزاری اندونزیایی و ایرانی برای همکاری با یکدیگر برای انتقال سریع اطلاعات است.

مدیرعامل خبرگزاری آنتارا و رئیس اوآنا و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

خبرگزاری آنتارا خبرگزاری رسمی دولت اندونزی است که در 13 دسامبر 1937 تاسیس شده است. مقر آنتارا در جاکارتا است و دفاتری نیز در تمامی استانهای اندونزی مستقر کرده است. دفتر خبرگزاری آنتارا در سوماترا توسط "جمال الدین آدین گورو" تاسیس شده است.