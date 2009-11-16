مطالبات بازیکنان تا ابتدای هفته آینده پرداخت می شود

علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازی هفته گذشته مس رفسنجان به دلیل اعتراض برخی از بازیکنان در خصوص عدم دریافت مطالباتشان از باشگاه تعلیق شد.
وی گفت: با پیگیری های انجام شده تا ابتدای هفته آینده مطالبات بازیکنان طبق قرارداد پرداخت خواهد شد و مشکلات مالی تیم به زودی برطرف می شود.
وی افزود: بازیکنان مس از ابتدای شروع فصل جاری تاکنون دریافتی نداشته اند و همین مسئله موجب بروز برخی مشکلات شده بود که بزودی برطرف می شود.
زینلی گفت: تیم مس رفسنجان سال جاری از لحاظ مدیریتی از تیم مس رفسنجان جدا شده است اما مدیران مس همیشه در حمایت از تیم مس رفسنجان اقدام کرده اند و این مشکل نیز با مذاکرات صورت گرفته حل می شود.
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