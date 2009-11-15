اوباما فقط با سراب وعده هایش اعراب را فریب داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر با انتقاد صریح از مواضع بی ثبات آمریکا در برابر روند صلح خاورمیانه با لحنی تمسخر آمیز نوشت : کشورهای عربی درباره موضوع مربوط به خودشان یعنی روند صلح خاورمیانه مژده های زیادی از جمله تجاوز اسرائیل به حقوق این کشورها و به دست باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا دریافت کردند.

زیرا وی از همان آغاز برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری، ( مدعی شد که ) مسئله فلسطین را جزء اولویتهای مهم خود قرار داده و قول داد که راه حل دائمی مسئله فلسطین یعنی تشکیل دو دولت را طی دو سال آتی محقق کند.

به این ترتیب اوباما در سفری که به قاهره داشت و همچنین در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک این موضوع را اعلام و در راستای تحقق اظهارات خود تصریح کرد: واشنگتن کاملا با هرگونه شهرک سازی در مناطق فلسطینی مخالف است و در ادامه جرج میچل را به عنوان نماینده خود نزد مقامهای اسرائیلی و فلسطینی می فرستاد تا بتواند به نوعی وعده و وعیدهای خود را عملی کند.

این روزنامه افزود : دراین راستا شاهد بودیم که میچل بارها به منطقه رفت و آمد داشت، بدون اینکه اسرائیل حتی کمترین اعتنایی به موضع گیری کاخ سفید در قبال شهرک سازی داشته باشد و عجیب تر اینکه موضعگیری کاخ سفید هم به تدریج تغییر کرد تا اینکه در نهایت، از کشورهای عربی خواسته شد تا برای ابراز حسن نیت، روابط خود با اسرائیل را عادی کنند و این در حالی است که همچنان اسرائیل بر ساخت شهرکها پافشاری می کند.

الجمهوریه در ادامه تاکید می کند : همه این اقدامات به نوعی، روزنه امید موجود در روند احیای روند صلح را از بین برد تا اینکه سرانجام در افق این روند، هیچ امیدی برای از سرگیری مذاکرات بین دو طرف فلسطینی و اسرائیلی به منظور بررسی روند صلح دیده نمی شود.

در ادامه موضعگیری های عجیب آمریکا، هیلاری کلینتون در سفر به منطقه اعلام می کند که اسرائیل امتیازات بی سابقه ای مانند تصمیم به توقف شهرک سازی در کرانه باختری ( به طرف فلسطینی) ارائه داده است.

این روزنامه مصری در پایان این سئوال را مطرح می کند که آیا اظهارات و مواضع رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای عربی را سرابی از وعده و وعیدهای توخالی و دروغین روبرو نکرده است؟