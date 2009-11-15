حسنل حسن (Hasnul Hasaan) مدیرعامل (General Manager) خبرگزاری برناما مالزی پس از عقد قرارداد با خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امضای قرارداد همکاری بین مهر و برناما به عنوان دو عضو اوآنا به تقویت همکاریهای این دو خبرگزاری ایرانی و مالزیایی که از گذشته در قالب عضویت در سازمانهای خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه وجود داشته منجر خواهد شد.

وی قرارداد مهر و برناما را نشان دهنده جدیت این دو خبرگزاری آسیایی برای توسعه همکاریها عنوان کرد.

مدیرعامل خبرگزاری برناما ابراز امیدواری کرد اعضای دیگر اوآنا نیز به تعهداتی که در قبال سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه دارند عمل کنند و با عقد چنین قراردادهایی فعالیتهای بین رسانه ای را گسترش دهند.

حسنل حسن (Hasnul Hasaan) مدیرعامل (General Manager) خبرگزاری برناما مالزی (Bernama) و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

خبرگزاری ملی مالزی (برناما) خبرگزاری دولت این کشور است. این خبرگزاری طی یک لایحه توسط پارلمان این کشور در سال 1967 تاسیس و در 26 ماه می 1968 آغاز به کار کرد.

بیشتر رسانه های چاپی و دیجیتالی مالزی از برناما به عنوان مرجع خبری استفاده می کنند. خبرگزاری ملی مالزی مطمئن ترین مرجع خبری این کشور محسوب می شود که علاوه بر این کشور در میان مردم سنگاپور نیز از طرفداران زیادی برخوردار است.