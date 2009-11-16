تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با شانزدهم نوامبر سال 2009 میلادی.
- مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی از امروز و طبق برنامه زیر در امارات آغاز می شود:
گروه A:
* اروگوئه - جزایر سلیمان
* امارات - پرتغال
گروه B:
* اسپانیا - ژاپن
* ساحل عاج - السالوادور
گروه C:
* آرژانتین - ایتالیا
* روسیه - کاستاریکا
گروه D:
* سوئیس - بحرین
* برزیل - نیجریه
- تیم فوتبال استقلال برای حضور در رقابتهای لیگ برتر از امروز اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا می کند.
- اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در محل سازمان تربیت بدنی با مدیران این سازمان و کمیته ملی المپیک دیدار می کنند.
- تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز راهی مالزی میشود.
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