تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با شانزدهم نوامبر سال 2009 میلادی.

- مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی از امروز و طبق برنامه زیر در امارات آغاز می شود:

گروه A:

* اروگوئه - جزایر سلیمان

* امارات - پرتغال

گروه B:

* اسپانیا - ژاپن

* ساحل عاج - السالوادور

گروه C:

* آرژانتین - ایتالیا

* روسیه - کاستاریکا

گروه D:

* سوئیس - بحرین

* برزیل - نیجریه

- تیم فوتبال استقلال برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر از امروز اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا می کند.

- اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در محل سازمان تربیت بدنی با مدیران این سازمان و کمیته ملی المپیک دیدار می کنند.

- تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز راهی مالزی می‌شود.