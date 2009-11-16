اولین جشنواره غذای سنتی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اولین جشنواره غذاهای سنتی قزوین روز گذشته در سالن طرح آبیاری قزوین افتتاح شد.

در این جشنواره 25 آشپز سنتی خانه پز و رستورانی با ارائه غذاهای سنتی قزوین با سفره آرایی و میوه آرایی در جهار بخش مسابقه نیز شرکت کردند.

سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در مراسم افتتاحیه جشنواره گفت: این جشنواره با هدف احترام و حفظ سنتهای زیبای قدیمی و تقدیر از پیشکسوتان هنر آشپزی با همکاری اتحادیه صنف آشپزان و تالار پذیرائی قزوین برپا شده است.

وزیری نژاد افزود: این جشنواره در چهار بخش مسابقه شامل طعم و کیفیت، چیدمان میز، شکل و تزئینات غذا و رعایت اصول اولیه بهداشتی در پخت غذا اجرا شده است و 25 آشپز سنتی از خانه پزها و رستورانهای شاخص قزوین در مسابقه شرکت کرده اند.

به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در هر بخش سه آشپز برگزیده که بهترین غذارا پخته باشند انتخاب و با اهدا جوایز نقدی مورد تقدیر قرار می گیرند.

همچنین ازسه نفر در بخش چیدمان، سه پیش کسوت آشپزی، 5 نفر از داوران زن و مرد جشنواره تجلیل خواهد شد.

در حاشیه اولین جشنواره غذاهای سنتی قزوین دو کارگاه آموزشی میوه آرایی و سبزی آرایی وی‍ژه بانوان هم برگزار شد که مورد اسقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

ارائه مواد اولیه پخت غذاهای سنتی و غرفه تشکلهای مردمی عرضه کالاها و مواد غذایی از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

در این جشنواره هر شرکت کننده با پخت یک نوع غذای سنتی به نام قیمه نثار و یک غذا به انتخاب خود شرکت کرده بود.

انواع پیراشکی، کشک بادنجان، دیماج، کاچی، کوفته، شیرین پلو، پیراشکی،باقالی پلو، ژله، ترشی و شیرینی جات، نوشیدنیهای سنتی، مربا و میوه با سلیقه و چیدمان زیبایی عرضه شده بود.

در این مسابقه جذاب و دیدنی که با استقبال گسترده بانوان جوان و مسن قزوینی روبرو شد پس از قضاوت داوران، غذاهای عرضه شده بین شرکت کنندگان توزیع شد.

در پایان جوایز منتخبان جشنواره توسط مسعود نصرتی شهردار، وزیری نزاد مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین و اعضا شورای شهر به افراد اهدا شد.

پرنیا گلاب روی، مریم صراف، حسین اقبالی زاده، محمود شجاعی، ابوالقاسم باروتیها داوری جشنواره را بر عهده داشتند.