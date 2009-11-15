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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۴۱

گفتگوی مهر با مدیرعامل یونهاپ/

قرارداد یونهاپ و مهر تسهیل کننده همکاریهاست/ یونهاپ تلویزیون می‌شود

قرارداد یونهاپ و مهر تسهیل کننده همکاریهاست/ یونهاپ تلویزیون می‌شود

مدیرعامل خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امضای قرارداد بین خبرگزاری مهر و یونهاپ را تسهیل کننده همکاریهای دو جانبه این دو رسانه در زمینه های تبادل عکس، خبر و مولتی مدیا عنوان کرد و از تبدیل یونهاپ به تلویزیون در آینده نزدیک خبر داد.

چانگ هو کیم (Chang Hoe Kim) مدیرعامل خبرگزاری یونهاپ (Yonhap) کره جنوبی پس از امضای قرارداد همکاری با خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یونهاپ در بعضی از حوزه ها از جمله حوزه فناوری رسانه تجربیات خوبی دارد و همین طور مهر نیز از تجربیات خوبی در حوزه های مختلف مدیریتی و حرفه ای برخوردار است که این قرارداد می تواند انتقال این تجربیات را تسهیل کند.

کیم، تبادل عکس، خبر و فیلم بین یونهاپ از طرف کره جنوبی و مهر از طرف ایران را عامل تقویت هر دو خبرگزاری دانست.

وی از تبدیل یونهاپ به تلویزیون در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: یونهاپ برای گرفتن تبدیل شدن به شبکه تلویزیونی به حمایت رسانه های خارجی و از جمله مهر نیاز دارد.

مدیر عامل یونهاپ و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

یونهاپ تنها خبرگزاری کره جنوبی است که با رسانه های خارجی همکاری دارد و به زبانهای انگلیسی، چینی، ژاپنی، کره ای، اسپانیایی و عربی به انتشار خبر اشتغال دارد. این خبرگزاری کره ای با داشتن 41 خبرنگار در خارج از این کشور و 110 خبرنگار در کره جنوبی مرجع رسانه های داخلی و خارجی است.

خبرگزاری یونهاپ با بیش از 65 خبرگزاری غیرکره ای توافقنامه همکاری دارد.

کد مطلب 983990

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