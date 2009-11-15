چانگ هو کیم (Chang Hoe Kim) مدیرعامل خبرگزاری یونهاپ (Yonhap) کره جنوبی پس از امضای قرارداد همکاری با خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یونهاپ در بعضی از حوزه ها از جمله حوزه فناوری رسانه تجربیات خوبی دارد و همین طور مهر نیز از تجربیات خوبی در حوزه های مختلف مدیریتی و حرفه ای برخوردار است که این قرارداد می تواند انتقال این تجربیات را تسهیل کند.

کیم، تبادل عکس، خبر و فیلم بین یونهاپ از طرف کره جنوبی و مهر از طرف ایران را عامل تقویت هر دو خبرگزاری دانست.

وی از تبدیل یونهاپ به تلویزیون در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: یونهاپ برای گرفتن تبدیل شدن به شبکه تلویزیونی به حمایت رسانه های خارجی و از جمله مهر نیاز دارد.

مدیر عامل یونهاپ و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر عصر یکشنبه 24 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

یونهاپ تنها خبرگزاری کره جنوبی است که با رسانه های خارجی همکاری دارد و به زبانهای انگلیسی، چینی، ژاپنی، کره ای، اسپانیایی و عربی به انتشار خبر اشتغال دارد. این خبرگزاری کره ای با داشتن 41 خبرنگار در خارج از این کشور و 110 خبرنگار در کره جنوبی مرجع رسانه های داخلی و خارجی است.

خبرگزاری یونهاپ با بیش از 65 خبرگزاری غیرکره ای توافقنامه همکاری دارد.