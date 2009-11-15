تشکیلات خودگردان در رویای به رسمیت شناخته شدن از سوی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تشکیلات خودگردان به دنبال به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور مستقل در مرزهای اشغالی سال 1967 است.

"صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد این تشکیلات با رژیم صهیونیستی در این باره می گوید: ما به دنبال قطعنامه ای هستیم که فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به مرکزیت بیت المقدس شرقی به رسمیت بشناسد.

وی که در رادیو صدای فلسطین سخن می گفت، افزود: ما نیازی به اعلام یک روز به عنوان روز استقلال نداریم، آنچه که مورد تاکید ماست به رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

مسئله اعلام استقلال یکجانبه از سوی این تشکلات برای نخستین بار به دنبال بن بست در مذاکرات سازش خاورمیانه بین تل آویو و تشکیلات خودگردان، از سوی دولت انتصابی "سلام فیاض" مطرح شد و این در حالی است که اصلی ترین دلیل توقف مذاکرات که همان شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس شرقی است، همچنان به قوت خود باقی است.

از سوی دیگر "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان بار دیگر بر تلاشهای دولت خود برای تشکیل یک دولت فلسطینی طی دو سال آینده تاکید کرد.

وی طی سخنانی که امروز (یکشنبه) در کرانه باختری بیان کرد هدف اصلی دولتش را تمرکز بر تشکیل چنین دولتی دانست. به گفته وی، طرح تشکیل دولت فلسطین کاملا از آنچه که سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) به عنوان استقلال یاد می کند، مجزا است.

مقامهای فلسطینی اعلام کرده اند که به دلیل نبود اراده در بین مقامهای تل آویو برای حل مسئله خاورمیانه و تشکیل دو دولت مستقل، آنها به تنهایی پیگیر به رسمیت شناخته شدن از سوی مجامع بین المللی هستند.

فیاض اگر چه اظهار نظری درباره طرح سازمان آزادبیخش برای اعلام روز ملی استقلال فلسطین نکرده با این حال خاطر نشان کرده است در صورت اعلام روزی با این عنوان، تنها سازمان آزایبخش قادر به انجام این کار خواهد بود.